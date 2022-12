Nowa siedziba Sinfonii Varsovii zagrożona. Miasto oszczędza, a dyrekcja orkiestry "wstydzi się przed gośćmi" Cyryl Skiba 08.12.2022 12:28 Nie możemy pracować i gościć warszawiaków w ruinie. Nowa siedziba Sinfonii Varosovii jest zagrożona - alarmował w "Poranku RDC" dyrektor zespołu. Janusz Marynowski powiedział, że mimo zapewnień władz miasta, finansowanie inwestycji jest niepewne. Konieczne jest przesunięcie zaplanowanych na budowę 30 milionów złotych z drugiego etapu na trwający pierwszy etap.

Nowa siedziba Sinfonii Varsovii zagrożona. Miasto oszczędza, a dyrekcja orkiestry "wstydzi się przed gośćmi" (autor: Sinfonia Varsovia)

Janusz Marynowski podkreślił, że wszystko rozstrzygnie się na sesji budżetowej miasta 15 grudnia.

- Prosimy Radę Warszawy o przesunięcie pieniędzy, które i tak były zaplanowane w naszym budżecie - powiedział.- Jakaś duża wątpliwość się pojawiła. Wypowiedź pani rzecznik prezydenta miasta, że żadna nowa inwestycja nie będzie realizowana, w tym wymieniona Sinfonia Varsovia, co oczywiście wzbudza w nas wielkie emocje. My już właściwie rozpoczęliśmy tę inwestycję, już mamy otwartą budowę i tylko potrzebujemy rozstrzygnięcia przetargu, gdzie miasto miałoby podjąć decyzję o przyspieszeniu niektórych środków z drugiego etapu. Jeżeli się to nie wydarzy, przetarg trzeba będzie unieważnić. Wstyd wielki - wskazał.

Przesunięcie środków jest konieczne w obliczu wzrostu cen wywołanego kryzysem finansowym.

- Dzisiaj wstydzimy się przed naszymi gośćmi - skarżył się dyrektor. - To nie może być tak, że przychodzą do budynku, z którego odpada tynk, gdzie są grzyby w środku. To nie są warunki do pracy. Aż wstyd o tym mówić, ale wreszcie trzeba kiedyś o tym powiedzieć głośno. Nie jesteśmy w stanie dalej pracować, jako miejska instytucja kultury w ruinie. Błagam i apeluję do radnych, żeby jednak podjęli decyzję, która by nam umożliwiła rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie budowy - mówił.





Zapytaliśmy o stanowisko rzeczniczkę Rafała Trzaskowskiego Monikę Beuth. Przyznała, że nie wie, czy środki zostaną przesunięte. Równocześnie podkreśliła, że władze miasta oglądają teraz każdą złotówkę kilka razy z każdej strony.

- Sytuacja ekonomiczna, drożyznowa, inflacyjna, wojenna i każda jest po prostu tak trudna, że my na pewno - czy państwo radni, czy władze miasta - będą się bardzo intensywnie zastanawiać nad rozpoczynaniem każdego nowego projektu. W związku z tym na pewno będziemy się koncentrować na tych projektach, które są już rozpoczęte i które z całą pewnością będziemy chcieli dokończyć - tłumaczyła.





Tymczasem remont i adaptacja trzech zabytkowych budynków przy Grochowskiej już się rozpoczęły. Sinfonia boi się, że zostanie nie dość, że z sypiącymi się budynkami, to jeszcze z rozkopanym placem budowy. Pierwsze koncerty mają zgodnie z planem odbywać się tam już za dwa lata.

