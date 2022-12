Do końca roku opinia psychiatrów ws. brutalnego zabójstwa biznesmena w Wawrze RDC 09.12.2022 08:09 Dwoje z pięciorga podejrzanych o brutalne zabójstwo biznesmena w Wawrze było poddanych obserwacji psychiatrycznej. Prokuratura czeka z aktem oskarżenia na opinię biegłych, którzy badali podejrzanych. Powinna wpłynąć do końca roku.

Wkrótce akt oskarżenia ws. brutalnego zabójstwa biznesmena w Wawrze (autor: Mapy Google)

– Czekamy na opinię biegłych, która powinna wpłynąć do końca roku – powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Katarzyna Skrzeczkowska. – Dwóch podejrzanych zostało poddanych obserwacji psychiatrycznej. Zanim sporządzimy akt oskarżenia, chcemy mieć jej wyniki – dodała, pytana, kiedy sprawa trafi do sądu.

Do brutalnego napadu i zabójstwa 79-letniego Tadeusza K. doszło niemal rok temu, 13 stycznia w domu przy ul. Trawiastej w Wawrze. Policjanci ustalili, że pięcioosobowa grupa młodych ludzi weszła do domu starszego biznesmena, aby go okraść. Sprawcy wcześniej uprowadzili 19-latka, którego wiedza miała im pomóc w dokonaniu przestępstwa. Tak poznali zwyczaje napadniętej rodziny, a także dowiedzieli się, że w domu znajduje się sejf z wartościowymi przedmiotami oraz pieniędzmi.

Jak zaraz po napadzie udało się nieoficjalnie ustalić, bandyci ukradli z domu kasę pancerną. W niej miało znajdować się m.in poświadczenie o założonym koncie w banku w Szwajcarii, klasery z rzadkimi znaczkami, gotówka oraz dokumenty dotyczące lokat Tadeusza K. na kwotę kilkunastu milionów złotych.

W trakcie napadu zamordowali 79-latka, a uciekając z posesji, ukradli luksusowego mercedesa, którego później spalili w lesie.

Pierwszym aresztowanym zaraz po napadzie był 17-letni wnuk ofiary, zatrzymana została też jego dziewczyna. Ale okazało się jednak, że chodzi o handel narkotykami, prawdopodobnie znalezionymi podczas przeszukania domu. Obydwoje opuścili już areszt.

Na początku marca zatrzymano pięć młodych osób, którym postawiono zarzuty. – Dwie, w wieku 19 i 20 lat, usłyszały w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga zarzuty zabójstwa z rozbojem. Pozostała trójka, 18- i 22-letni mężczyźni oraz 17-letnia dziewczyna będą odpowiadali za rozbój. Cała piątka decyzją sądu została tymczasowo aresztowana – powiedziała Skrzeczkowska.

Dodała również, że wartość skradzionego mienia była nie mniejsza niż pół miliona złotych. Część z zagrabionych przedmiotów udało się odzyskać.

