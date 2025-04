Ciało kobiety wyłowiono z Wisły. Dryfowało 25 metrów od brzegu Miłosz Kuter 18.04.2025 15:57 Z Wisły w Warszawie wyłowiono ciało kobiety. Dryfowało ono 25 metrów od brzegu, przy wyspie tuż pod Mostem Gdańskim. Dramatycznego odkrycia dokonał przepływający nieopodal kajakarz. O sprawie została poinformowana prokuratura.

Ciało odnalezione w rzece (autor: Komisariat Rzeczny Policji)

Kajakarz odkrył ciało kobiety w Wiśle. Dryfowało ono 25 metrów od brzegu, przy wyspie tuż pod Mostem Gdańskim w Warszawie.

Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Warszawa VI poinformowała, że ciało należy do kobiety w wieku około 40 lat,

— To ciało zostało wczoraj poddane oględzinom. Wiemy, że należy do kobiety w wieku około 40 lat. Czynności identyfikacyjne są prowadzone na bieżąco i mają na celu przede wszystkim potwierdzenie tożsamości tej kobiety. Złoki zostały zabezpieczone do Zakładu Medycyny Sądowej — przekazała Onyszko.

Ciało zostanie poddane sekcji. O sprawie została już poinformowana prokuratura.

