Warszawskie osiedle Służew nad Dolinką bohaterem gry komputerowej [ZAGRAJ] Przemysław Paczkowski 01.12.2023 06:51 Edukacyjna gra BLOKI, która powstała we współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury, pozwala wcielić się w projektanta osiedla odnawiającego PRL-owskie budynki. Gra, jak mówią jej autorzy, ma uświadamiać, jak istotną funkcję pełni kolorystyka budynków, oraz zachęcić do refleksji nad otaczającą nas przestrzenią.

5 Zaprojektuj bloki PRL (autor: BLOKI GAME PL)

BLOKI – gra edukacyjna powstała we współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury pozwala zamienić się w projektanta elewacji budynków mieszkalnych z epoki PRL-u.

Jej twórcy przy współpracy ze spółdzielnią „Służew nad Dolinką” przenieśli do świata wirtualnego całe osiedle. Grając, możemy zmienić elewację budynków czy zagospodarować przestrzeń razem z osiedlowym podwórkiem.

Za każde nasze działania otrzymujemy punktu, które odblokowują kolejne funkcje. Nasze działania podlegają ocenie z takiego zakresu, jak użyteczność rozwiązań, estetyka czy ekologia. Wszystko po to, by poprawić komfort życia mieszkańców.

To również świetna okazja do poznania historii osiedla Służew nad Dolinką. Dzięki grze można się dowiedzieć, o rozwiązaniach, które zostały tam użyte czy wziąć udział w warsztatach, by znaleźć równowagę między indywidualnymi potrzebami a dobrem wspólnym.

Gra dostępna jest za darmo na stronie blokigame.com.

Powstała w wyniku Open Call’a Fesiwalu Sztuk Wizualnych. Relacje organizowanego przez Mazowiecki Instytut Kultury i Galerię XX1, a jej wersja prototypowa została zaprezentowana na wystawie festiwalowej w 2022 roku.

Źródło: RDC Autor: Przemysław Paczkowski/PA