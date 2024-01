Premiera filmu dokumentalnego o Kubie Błaszczykowskim w lutym RDC 30.01.2024 13:38 „Kuba” – film dokumentalny o 109-krotnym reprezentancie Polski Kubie Błaszczykowskim będzie miał swoją premierę 23 lutego na platformie Prime Video. To podróż legendarnego piłkarza przez najważniejsze momenty jego sportowej kariery.

„Kuba” – film dokumentalny o Kubie Błaszczykowskim (autor: mat. prasowy)

23 lutego odbędzie się premiera filmu dokumentalnego o wybitnym polskim piłkarzu Kubie Błaszczykowskim. To historia jednego z najbardziej zasłużonych i szanowanych polskich sportowców ostatnich lat – 109-krotnego reprezentanta Polski, legendy Borussi Dortmund i Wisły Kraków.

Widzowie będą mogli towarzyszyć legendarnemu piłkarzowi w najważniejszych momentach piłkarskiej kariery: od pierwszych amatorskich meczów w rodzinnych Truskolasach, przez decydujące bramki w starciach z klubami Bundesligi, gol przeciwko Rosji na Euro 2012, finał Ligi Mistrzów w 2013 roku, nieodżałowany karny w meczu z Portugalią na Euro 2016, aż po zakończenie piłkarskiej kariery latem 2023 roku.

W filmie, oprócz samego Kuby Błaszczykowskiego i jego bliskich, zobaczymy również związane z Kubą zasłużone postaci z piłkarskiego świata, m.in. Jürgena Kloppa, Roberta Lewandowskiego, İlkay Gündoğana, Matsa Hummelsa, Marco Reusa, Adama Nawałkę, Łukasza Piszczka, Jerzego Brzęczka i wielu innych.

Kuba, jakiego nie znacie

Oprócz historii z boiska piłkarskiego film pt. „Kuba” ukaże również niepokazywaną dotąd twarz Błaszczykowskiego, portretując jego prywatne, nieznane kibicom oblicze i odsłaniając wątki osobiste. Widzowie poznają Kubę z innej, nieujawnionej do tej pory przez bohatera strony.

– W moim życiu wiele razy się potykałem i się tego nie wstydzę. Wręcz przeciwnie, mam nadzieję, że moja historia stanie się inspiracją dla młodego pokolenia. Bo po każdej porażce można się podnieść. Podczas pracy z ekipą filmową nie gryzłem się w język, nie chowałem się za wyuczonymi formułkami. I cieszę się, że tę autentyczność udało się przenieść na ekran – mówi Kuba Błaszczykowski.

– Kuba wpuścił naszą ekipę do swojego życia, bez cenzury, za co jestem mu ogromnie wdzięczny. Dzięki temu udało się nam uchwycić jego mocny charakter, upartość w dążeniu do celu i bezkompromisową osobowość. Trudno mi sobie wyobrazić lepszego filmowego bohatera – człowieka pełnego emocji, zabawnego, ale też takiego, który nie wstydzi się swoich potknięć. Historia Kuby jest uniwersalna i wierzę, że poruszy nie tylko fanów interesujących się na co dzień piłką nożną – mówi reżyser Jan Dybus.

Kuba Błaszczykowski

Kuba Błaszczykowski w latach 2006–2019 był reprezentantem Polski w piłce nożnej, a w latach 2010–2014 kapitanem drużyny narodowej. To też uczestnik Mistrzostw Świata 2018 oraz Mistrzostw Europy 2012 i 2016 oraz piłkarski mistrz Polski z Wisłą Kraków, dwukrotny mistrz Niemiec, zdobywca pucharu i superpucharu tego kraju oraz finalista Ligi Mistrzów UEFA w barwach Borussii Dortmund.

Od 2019 ponownie związany z Wisłą Kraków jako piłkarz i współwłaściciel klubu. Dwukrotny laureat Plebiscytu Piłki Nożnej w kategorii „Piłkarz Roku” (2008 i 2010).

Za „wybitne osiągnięcia sportowe, za działalność społeczną i charytatywną oraz upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży” odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Za działalność społeczną wyróżniony ponadto Orderem Uśmiechu i Medalem Świętego Brata Alberta.

Czytaj też: Sportowiec Roku na Mazowszu. 12 osób walczy o tytuł [ZAGŁOSUJ]