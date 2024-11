Strefa Marek Allegro okiem ekspertów Pirk Spark 13.11.2024 08:46 Jeśli jesteś właścicielem lub dystrybutorem dużej marki, nie może zabraknąć Cię na Allegro! Platforma nie tylko jest marketplace’em numer 1, ale także liderem w Europie Środkowej. Co więcej, cały czas prowadzi ekspansję na inne rynki. Dołączenie do Allegro może być więc bardzo opłacalne – zwłaszcza że jako renomowany brand skorzystasz z dodatkowych benefitów. Jednym z nich jest program Strefa Marek Allegro. O to, jak do niej dołączyć i co możesz dzięki niej zyskać, spytaliśmy ekspertów z Pirk Spark – topowej agencji marketplace Allegro.

Strefa Marek Allegro to wydzielona część portalu, która służy do prezentowania oficjalnych sklepów należących do rozpoznawalnych marek. Strona Strefy Marek na Allegro jest podzielona na 10 segmentów odpowiadających 10 najpopularniejszym kategoriom produktowym w serwisie (m.in. Moda, Elektronika, Dziecko, Uroda).

Strefa Marek przynosi korzyści nie tylko kupującym, którzy szukają markowych towarów, ale także samym markom. Umieszczając swoje logo w ramach tej wydzielonej części Allegro, można bowiem dodatkowo zareklamować swój sklep. Większa widoczność to z kolei większy ruch i, w rezultacie, lepsza sprzedaż.

Co trzeba zrobić, aby dołączyć do Strefy Marek Allegro?

Dokładną instrukcję, jak dołączyć do Strefy Marek Allegro, znajdziesz na stronie Pirk Spark. Artykuł https://pirkspark.pl/blog/allegro/strefa-marek-allegro/ nie tylko tłumaczy wszystko krok po kroku, ale także zawiera warunki uczestnictwa.

W skrócie, jeśli jesteś producentem lub autoryzowanym sprzedawcą danego brandu, musisz tylko wypełnić odpowiedni formularz i wysłać go do Allegro. Aby zyskać pewność, że Twój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, upewnij się, że spełniasz wszystkie wymagania portalu.

W Strefie Marek Allegro możesz funkcjonować jako Brand Partner, Top Brand Partner i Partner Strategiczny. Każdy z tych progów posiada inne warunki do spełnienia. Przykładowo, Brand Partner musi tylko posiadać uprawnienia do znaku towarowego i potwierdzenie jego rejestracji, podczas gdy Top Brand Partner powinien posiadać co najmniej jeden sklep internetowy w języku polskim i minimum 3 sklepy stacjonarne.

Co zyskasz, dołączając do Strefy Marek Allegro?

Strefa Marek Allegro to przede wszystkim dodatkowa reklama dla Twojego sklepu. Dołączając do programu, zyskasz jeszcze jedno miejsce, w którym na portalu będzie wyświetlać się Twoje logo. To z kolei zwiększy ruch na Twoim koncie.

Oczywiście, większa widoczność to nie jedyna korzyść dla uczestników programu. Marki, które dołączyły do Strefy Marek Allegro, mogą liczyć na priorytetowe traktowanie przez portal. To znaczy, że są obsługiwane przez formularz kontaktowy o każdej porze dnia i nocy (24/7).

Na tym benefity się nie kończą. Poza oznaczeniem “Oficjalny Sklep” widocznym na listingu jako członek Strefy Marek Allegro otrzymasz możliwość dołączenia do specjalnych szkoleń organizowanych przez portal oraz testowania nowych funkcjonalności. Poza tym serwis oferuje dodatkowe akcje promocyjno-marketingowe i możliwość skorzystania z programów, których celem jest obniżanie kosztów sprzedaży.