Sprzęt po gwarancji 30.12.2022 17:04 Kupić nowy czy naprawić? Co zrobić z uszkodzonym sprzętem po gwarancji?

Telewizor to jeden z powszechnie używanych sprzętów RTV w naszych domach. Nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają nam cieszyć się wysoką jakością obrazu oraz dźwięku, a także integrować nasz sprzęt z innymi urządzeniami. Niestety nawet najnowocześniejsze telewizory, podobnie jak ich starsze modele, narażone są na różnego rodzaju uszkodzenia i awarie.

Oczywiście po dokonaniu zakupu w wyspecjalizowanym sklepie mamy prawo do złożenia reklamacji z tytułu gwarancji. Możemy żądać od gwaranta naprawy produktu, jeżeli jest on wadliwy lub przestanie działać nie z naszej winy. Należy jednak mieć świadomość, że w niektórych przypadkach gwarancja towaru może wcale nie być pomocna, na przykład kiedy nieumyślnie sami spowodujemy awarię lub gdy telewizor uszkodzi nasze dziecko. Co zrobić w takiej sytuacji lub kiedy awarii ulegnie sprzęt po gwarancji? Korzystnym rozwiązaniem jest przedłużona gwarancja.

Co zrobić, gdy zakupiony towar ulegnie awarii? Jakie mogą być koszty naprawy telewizora? Sprzęt po gwarancji - co zrobić, gdy termin gwarancji minie?

1. Co zrobić, gdy zakupiony towar ulegnie awarii?

Od dnia wydania towaru przez sprzedawcę mamy określony w dokumencie gwarancyjnym termin, przed upływem którego za działanie sprzętu odpowiada producent. Jeżeli sprzęt nie będzie funkcjonować prawidłowo lub w trakcie użytkowania ulegnie awarii, możemy zakupiony towar zareklamować. Złożenie reklamacji odbywa się w miejscu wskazanym w treści dokumentu gwarancyjnego. Może to być punkt, w którym towar został zakupiony lub może zaistnieć konieczność wysyłki sprzętu na adres gwaranta. Niezależnie od tego, jeżeli przyczyna awarii leży po stronie producenta danego modelu sprzętu, możemy liczyć na jego darmową naprawę. Co ważne, według przepisów prawa na zgłoszenie reklamacji mamy dwa miesiące od momentu zauważenia wady. Po tym terminie może ona nie być uwzględniona.

Przeważnie zakupiony towar ulega jednak uszkodzeniom mechanicznym, które powstają w momencie transportu lub montażu. Mogą je także spowodować dzieci lub zwierzęta domowe. Niestety w takiej sytuacji nie mamy możliwości reklamowania sprzętu z tytułu rękojmi, czy też gwarancji. Jeżeli w momencie zakupu telewizora wykupione zostało ubezpieczenie telewizora, możemy liczyć na jego naprawę w ramach tak zwanej przedłużonej gwarancji. Jeżeli ubezpieczenia nie mamy, niestety musimy dokonać naprawy na własny koszt.

2. Jakie mogą być koszty naprawy telewizora?

Warto mieć na uwadze, że standardowa gwarancja, jaką w momencie zakupu oferuje nam producent nie uwzględnia różnego rodzaju awarii i czasami ciężko jest udowodnić, że dana usterka nie jest winą naszą, lecz producenta sprzętu. Zdarza się również, że sprzęt ulegnie w naszym domu wypadkowi i zostanie nieumyślnie uszkodzony przez domowników lub przez dziecko. Ciężko jest określić jednoznacznie koszty naprawy telewizora, ponieważ zależy on od rodzaju awarii oraz modelu naszego sprzętu, ale na przykład koszt wymiany uszkodzonej matrycy w niektórych przypadkach może zaczynać się nawet od 2000zł.

Niejednokrotnie zdarza się, że sprzęt, który trafia do serwisu nie nadaje się już do naprawy lub jej koszty przewyższają wartość nowego sprzętu. W takim przypadku nie pozostaje nam nic innego, jak kupić nowy telewizor.

Żeby uniknąć niezręcznej sytuacji, w której będziemy starać się udowodnić brak swojej winy przy awarii sprzętu lub nie narażać się na wysokie koszty naprawy, warto skorzystać z ubezpieczenia, które można wykupić wraz z zakupem towaru. Posiadając odpowiedni wariant ubezpieczenia, możemy liczyć na to, że sprzedawca naprawi nasz sprzęt, a my nie poniesiemy żadnych kosztów. W przypadku jeżeli naprawa byłaby niemożliwa, możemy natomiast liczyć na wymianę zakupionego produktu na zupełnie nowy. Także jeśli utracimy sprzęt w wyniku kradzieży lub włamania, możemy otrzymać nowy produkt.

3. Sprzęt po gwarancji - co zrobić, gdy termin gwarancji minie?

Jak wiadomo czas trwania gwarancji na zakupiony produkt jest ograniczony. Producent przeważnie daje nam możliwość korzystania z gwarancji przez 6, 12 lub 24 miesiące. Jeżeli w gwarancji nie określono czasu jej ważności, przyjmuje się, że są to dwa lata. W tym czasie możemy żądać od producenta naprawy zakupionego towaru, jeżeli ten ulegnie awarii. Często zdarza się jednak, że zgodnie z zapewnieniami producenta, artykuł, który trafia w nasze ręce wytrzymuje wskazany czas, a zepsuciu ulega po terminie widocznym w dokumencie gwarancyjnym.

Co zrobić w takiej sytuacji? Z pomocą przyjdzie nam wtedy przedłużona gwarancja, czyli specjalny rodzaj ubezpieczenia. Korzystając z tego rodzaju ubezpieczenia zabezpieczamy nasz sprzęt na wypadek kradzieży, nieumyślnych uszkodzeń oraz jego awarii po upływie terminu gwarancji producenta. Oznacza to więc, że nawet kiedy gwarancja straciła już ważność, a nasz wciąż nowy telewizor uległ uszkodzeniu, możemy liczyć na jego darmową naprawę lub wymianę na nowy model w ramach przedłużonej gwarancji.