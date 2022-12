Prezenty dla zakochanych. Oczaruj swoją drugą połówkę 30.12.2022 18:49

Niezależnie od tego czy się celebruje ten dzień czy nie, walentynki to wyjątkowy czas dla każdej pary. I choć wiele osób zarzeka się, że nie obchodzi tego święta, w dzień zakochanych pragnie wszystkiego co najlepsze dla swojej drugiej połówki. Jedni wybierają wspólne wyjście do kina, inni przygotowują kolację w domu, każda metoda jest dobra, by spędzić razem choć kilka chwil. Gdy w walentynki restauracje i szyldy sklepów wypełniają serca pod różną postacią, wiele marek dla podkreślenia tego szczególnego dnia, przygotowuje oferty specjalne na prezenty dla zakochanych. To bez wątpienia świetny pomysł, by wyrazić swoje uczucia i pokazać bliskiej osobie jak bardzo się ją docenia. Większość osób niezmiennie co roku decyduje się na klasykę, czyli czekoladki lub kwiaty. Z biegiem czasu to 'bezpieczne rozwiązanie' już tak nie cieszy. Dlatego też warto odejść od rutyny i postawić w kolejne walentynki na oryginalny prezent, który zaskoczy drugą połówkę.

1. Oryginalny prezent dla swojej drugiej połówki

2. Wyjątkowy prezent dla niej

3. Upominek walentynkowy dla niego

4. Uniwersalne prezenty dla zakochanych

Oryginalny prezent dla swojej drugiej połówki

Oczywiście miłość należy celebrować każdego dnia, jednak tego szczególnego warto pokazać ukochanej osobie jak wiele znaczy. Kwiaty i czekoladki jak najbardziej zawsze się sprawdzą. Warto jednak raz na jakiś czas wykazać się kreatywnością i 'zabłysnąć' w oczach drugiej połówki. W jaki sposób ją zaskoczyć? Tak naprawdę wystarczy niewiele. Należy jedynie mieć oryginalny pomysł na wyjątkowy prezent. Być może przydatna w tym celu okaże się lista upominków, z których ukochany lub ukochana, będzie zadowolony. Spośród tych najbardziej standardowych prezentów, dobrze jest postawić na taki, którego druga osoba nawet się nie spodziewa. Romantyczny prezent dla zakochanych czy może zabawny lub praktyczny? Wybierając podarunek warto wziąć również pod uwagę zainteresowania lub hobby obdarowywanego. Wówczas upominek z pewnością wpisze się w jego aktualne potrzeby.

Wyjątkowy prezent dla niej

Wiele pań, choć twierdzi, że nie obchodzi walentynek, docenia starania swoich mężczyzn szczególnie jeśli okazały się zaskakujące. Oryginalne prezenty dla kobiet powinny z jednej strony być romantyczne, z drugiej zaś praktyczne. Kobiety jako urodzone perfekcjonistki, lubią funkcjonalne przedmioty. Dlatego też jednym z ciekawszych pomysłów dla pań będzie soniczna szczoteczka do mycia twarzy. Płeć damska doskonale zdaje sobie sprawę z tego jak ważna jest codzienna pielęgnacja cery, dlatego też taki gift może okazać się hitem. Alternatywą dla szczoteczki są urządzenia do pielęgnacji twarzy, które pełnią funkcję terapii światłem, peelingu kawitacyjnego czy masażu. To prawdziwe must have domowego spa. Pozostając w temacie urody, dobrym pomysłem na prezent na walentynki jest także lusterko kosmetyczne z oświetleniem. Gadżet nie tylko świetnie się prezentuje, ale jest też idealnym uzupełnieniem kobiecej toaletki.

Upominek walentynkowy dla niego

Bardzo często wybór odpowiedniego prezentu dla mężczyzny jest prawdziwym wyzwaniem. Tymczasem walentynkowy upominek wcale nie musi spędzać snu z powiek. Dzień zakochanych to wyjątkowy czas, którym należy się cieszyć, nie zaś zamartwiać brakiem pomysłu na podarunek dla drugiej połówki. Panowie w większości przypadków uwielbiają gadżety. Dlatego też wybierając prezent dla niego, warto poszukać wśród koncepcji o praktycznym zastosowaniu. Jedną z ciekawych propozycji będzie np. trymetr. I wbrew pozorom taki prezent dla chłopaka wcale nie musi się wiązać z dużym kosztem. Na rynku dostępne są urządzenia o różnych parametrach, a tym samym ich ceny są bardzo rozbieżne. Dobry pomysł, by zaskoczyć drugą połówkę w walentynki stanowi saturator. Rozwiązanie szczególnie powinno przypaść do gustu mężczyznom lubiącym 'bąbelki'. To niewielkie, aczkolwiek bardzo eleganckie urządzenie, w kilka chwil przygotuje gazowana wodę. Gdy mowa o trunkach, idealnym prezentem dla każdego fanatyka kawy będzie kawiarka. Urządzenie może się okazać idealną receptą na wieczór we dwoje przy filiżance wybornej kawy.

Uniwersalne prezenty dla zakochanych

Idealny prezent to taki, z którego osoba obdarowana będzie korzystała na co dzień. W tej roli sprawdzą się m.in. słuchawki bezprzewodowe. Na rynku dostępne są w atrakcyjnych cenach zarówno modele dokanałowe, jak i nauszne. Równie ciekawym pomysłem może się okazać smartwatch lub zegarek sportowy. Prezent, z którego ucieszy się każdy sportowiec niezależnie od płci, często staje się również dobrym motywatorem do rozpoczęcia przygody z aktywnością.

Walentynki, choć często traktuje się po macoszemu, przypominają parom o potrzebie doceniania najbliższych. Na co dzień niestety bardzo często brakuje wolnych chwil, by pokazać drugiej połówce jak wiele znaczy. Dlatego też dzień zakochanych to jedna z tych szczególnych okazji, gdy warto zatrzymać się i poświęcić go bliskiej osobie, a prezent będzie idealnym dopełnieniem wspólnie spędzonego czasu.