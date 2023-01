Leczenie otyłości - uwolnij się z nadmiaru tkanki tłuszczowej 16.01.2023 10:40 Kanony piękna się zmieniają. Zależą od czasów, kultury i wartości społecznych wyznawanych w danym okresie w danej kulturze. To wszystko ma ogromne znaczenie. Nie można jednak bezrefleksyjnie podążać za modą i dążyć do osiągnięcia określonego kanonu piękna. Oczywiście, nie ma nic złego w zdrowym trybie życia czy po prostu dbaniem o siebie. To jak najbardziej chwalebne. Jednak zbyt ślepe i restrykcyjne podążanie za tym może doprowadzić do szeregu zaburzeń odżywiania — anoreksji, ortoreksji czy bulimii, żeby wymienić tylko najpopularniejsze. Z drugiej strony, choć ruch body positive robi bardzo wiele dla normalizowania wszystkich typów sylwetki, należy pamiętać, że otyłość sama w siebie wcale nie jest zdrowa. To poważny problem zdrowotny, który może doprowadzić do wielu chorób i znacząco skrócić życie. Zaburzenia lipidowe, zaburzenia metaboliczne — to wszystko może wpłynąć na twoje zdrowie. A otyłość to też duża szansa na niebezpieczne nadciśnienie tętnicze. Gdy dobrze czujesz się w swoim ciele, akceptujesz swoje wady i masz odpowiednio wysoką samoocenę, należysz do grona prawdziwych szczęściarzy. Bardzo ważne w życiu jest to, by siebie kochać i akceptować takim, jakim się jest. Akceptacja nie oznacza jednak braku działań, by walczyć ze swoimi wadami i problemami. Zwłaszcza jeśli zagrażają one zdrowiu. Akceptacja swoich wad i ograniczeń może pozwolić ci oddzielić to, co możesz zmienić od tego, czego zmienić nie możesz i w zdrowy sposób zacząć pracować nad tym, co jest w twoim zasięgu. Dotyczy to też leczenia otyłości.

Czym jest otyłość?

Otyłość i nadwaga to dwa słowa, które w języku potocznym są używane synonimicznie względem siebie. Jednak warto sobie zdawać sprawę, że nie są to pojęcia bliskoznaczne. Nadwaga to stan, w którym dany człowiek ma, co prawda, nadprogramowe kilogramy, a jego sylwetka nie jest idealna, ale nadwaga ta nie jest jakaś ogromna. Otyłość to już stan, który może bardzo poważnie zagrozić życiu danej osoby. Otyłość bowiem to stan, w którym przyjmuje się, że mężczyzna ma o co najmniej 25 procent tkanki tłuszczowej za dużo. U kobiet współczynnik wynosi minimum trzydzieści procent. Osoby otyłe mają większą szansę na choroby serca i układu krążenia, kłopoty ze stawami, cukrzycę i wiele innych, potencjalnie bardzo groźnych dla życia chorób. Na szczęście leczenie otylosci jest możliwe i warto się tym tematem zainteresować. Czasami istnieje wręcz potrzeba chirurgicznego leczenia otyłości.

Leczenie otyłości — dieta i potrzeba aktywności fizycznej

Redukcję masy ciała warto rozpocząć w sposób zorganizowany i w kontakcie ze specjalistami. Zwłaszcza jeśli musisz zrzucić dużo masy ciała. Nie możesz podążać bezrefleksyjnie za radami osób, które nie mają doświadczenia i wykształcenia w tej dziedzinie. Oczywiście, zawsze warto zażywać aktywności fizycznej, ale w przypadku otyłości trzeba uważać, by nie obciążyć stawów i jeszcze bardziej sobie zaszkodzić. Nie można się nadmiernie forsować, krótkie spacery, spacerowanie z kijkami, pływanie czy aqua aerobik dla osób z otyłością to przykładowe dobre formy aktywności fizycznej. Odchudzanie to też kwestia zmiany nawyków żywieniowych na lepsze — w końcu nie można pracować nad zmianami w swoim ciele, a jednocześnie nadal dostarczać sobie tysięcy pustych kalorii.

Leczenie otyłości — gdy zdrowy tryb życia to za mało

Zdrowy tryb życia — odpowiednio dobrana dieta i właściwa forma ruchu to oczywiście bardzo dużo. To jednak może nie wystarczyć do leczenia otyłości. Czasami zmiany w ciele są już tak duże, a przyrost masy ciała jest wręcz niebezpieczny, że potrzebujesz pomocy lekarskiej. On może sprawdzić wskaźnik masy ciała i określić na tej podstawie stopień otyłości, który cię dotyczy. Możesz doświadczać pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia otyłości. A sposoby redukcji masy ciała są uzależnione również od tego. Ważne jest też to, czy cierpisz już na jakąś chorobę przewlekłą. Nie zawsze wystarczy zwiększenie aktywności fizycznej, by była możliwa redukcja masy ciała. Dojście do przyczyny otyłości i skupieniu się na nim też ma duże znaczenie. W praktyce lekarza rodzinnego niejednokrotnie występują różnorodne przypadki i powody otyłości, dlatego nie bój się, przełam swój wstyd i zacznij redukcję tkanki tłuszczowej. Pamiętaj, że wszystko najlepiej robić pod opieką lekarza. Nawet lekarz online może ci pomóc, teleporady stały się całkiem popularne w 2020 roku.

Leczenie farmakologiczne — czy jest możliwe w leczeniu otyłości?

Farmakologiczne leczenie otyłości w pewnym zakresie jest możliwe. Pamiętaj jednak, że nie istnieją magiczne pastylki, których łykanie zagwarantuje spadek masy ciała. Mogą jednak wpłynąć na uczucie sytości. Mogą też pomóc radzić sobie z chorobą przewlekłą, która doprowadziła do powstania otyłości. Leczenie nadwagi i otyłości to bowiem zagadnienie, do którego należy podchodzić holistycznie — trzeba się skupić na leczeniu powikłań otyłości, nadciśnienia tętniczego, czy też przyczyn otyłości, trzeba też skupić się na leczeniu uzależnienia, bo jedzenie też może uzależniać.

Co możesz zrobić, by walczyć z otyłością?

Chirurgiczne leczenie otyłości jest możliwe. Leczenie chirurgiczne często jest stosowane w przypadku osób dorosłych, często — choć nie tylko! - borykających się z otyłością brzuszną. Otyłość III stopnia też jest wskazaniem do wybrania chirurgicznych metod leczenia. Stosowana jest między innymi operacja bariatryczna. Podczas zabiegu bariatrycznego zmniejszany jest żołądek pacjenta, a oczekiwanych efektów można spodziewać się w najbliższej przyszłości. Oczywiście, nie można wracać do niezdrowego trybu życia. Chirurgia bariatryczna to nie wszystko. Potrzebna jest modyfikacja stylu życia i zwalczenie problemu, którym jest żarłoczność psychiczna, jeśli występuje.