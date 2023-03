"Zemsta" w PRL-owskim wydaniu w Teatrze Powszechnym w Radomiu 25.03.2023 12:30 Premiera w Radomskim Teatrze Powszechnym. Już dziś na głównej scenie pierwsze przedstawienie Zemsty Aleksandra Fredry, w reżyserii Pawła Świątka. Akcja została przeniesiona z dziewiętnastowiecznego oryginału do realiów późnego PRL-u.

Premiera w Radomskiem Teatrze Powszechnym. (autor: Teatr Powszechny w Radomiu)

- Chcemy pokazać, że przekaz Zemsty jest uniwersalny - podkreśla Małgorzata Potocka, dyrektor Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu.

- Nie trzeba myśleć, że to wszystko jest historia, że to wszystko był kiedyś i nie musimy o tym pamiętać. Chcemy, żeby wszyscy młodzi ludzi widzieli te wątki aktualne, to, że dotyczy to nas teraz i myślę, że taką"Zemstę" będą mogli zobaczyć - mówi Potocka.

Wybór Zemsty nie był przypadkowy, bowiem dwa tysiące dwudziesty trzeci jest rokiem Aleksandra Fredry. Premiera już dziś o godzinie 19.

