UpComing. Wybrane Dyplomy ASP w Warszawie 2022 30.11.2022 14:02 W dniach 9 – 30 grudnia 2022 w Pałacu Czapskich przy Krakowskim Przedmieściu 5 zaprezentujemy kolejną edycję corocznego przeglądu młodej sztuki – UpComing. Wybrane Dyplomy ASP w Warszawie 2022. Po raz czternasty zapraszamy na wystawę prac dyplomowych z minionego roku akademickiego, autorstwa dwudziestu sześciu absolwentek i absolwentów ze wszystkich dziewięciu wydziałów ASP w Warszawie. Wernisaż odbędzie się 9 grudnia 2022 (piątek) o godzinie 18.00. Kuratorką i autorką koncepcji ekspozycji jest Magdalena Sołtys.

patronaty

Co tym razem?!

Wojaczek / dyskurs o ciele / zwierzenia jeżozwierza / kryptosztuka i zabytki etnograficzne



„Osobista (permanentna) inwigilacja w oparach absurdu i nudy – i spotkanie z poetą przeklętym, Rafałem Wojaczkiem. Niekończący się opresyjny konkurs i pogoń za aprobatą wobec podmiotowości człowieka, czyli zawsze chciałam zostać tancerką – i zaproszenie do wyjścia. Polowanie na ciemność

z Williamem Blakiem – i zjawisko freudowskiej niesamowitości. Porcelanowe jelenie jako świadkowie śmierci i pocztówki z Dachau.

A także tajemnica zabrana do grobu ubrana w japoński idiom. Kobieta i mężczyzna – życie i przeżycie a stereotypy płci; perspektywa feministyczna. Lęk przed kobiecością i przed Innym – czego się boisz

i brzydzisz? Dyskurs o ciele. Problem przemocy seksualnej. Symboliczna i rzeczywista figura matki – Madonna z dzieciątkiem Jezus i rodzic z problemem alkoholowym. Autoportret i portret pamięciowy.

Czyste zło przemysłowego chowu zwierząt! Zwierzenia jeżozwierza: a przecież każdy człowiek ma zwierzęcego sobowtóra – i odrestaurowany baran z kolumny z dawnego ogrodu Bolesława i Marii Cybisów. Śmietnik z roślin w dobie kompromitacji konsumpcjonizmu – i postmodernistyczny design

w całej krasie.

Projektowanie mebli poprzez programowanie sztucznej inteligencji – i tworzenie programu, który mierzy prawdopodobieństwo zamiany osób na życia. Kryptosztuka uwikłana w rynek kryptowalut – świat sztuki jako planeta i emigracja (do sztuki). Centrum pokazowo-szkoleniowe nowych technologii cyfrowych i prywatne archiwum procesu badawczego – czyli jak połączyć B. Latoura, J. L. Borgesa i Galerię Babel, czyniąc to świetną przygodą. I jeszcze ilustracje do porzuconej książki. Różnorodność polskiego folkloru i jego wzorów – Bambrów, Górali, Hucułów, Kaszubów, Kociewiaków, Księżaków, Kurpi i Sitarzy. Zabytki etnograficzne powstałe w obrębie kultur pozaeuropejskich, które odzyskały blask – rytualne maski z papier-mâché. Do zasiedzenia: stołek mleczarza, pniak, ławeczka, zagadkowa ryczka... Nadto rekomendacja podróży na archipelag Haida Gwai” – podsumowuje kuratorka wystawy, Magdalena Sołtys.

Malarstwo sztalugowe, rysunek, ilustracja, klasyczna rzeźba, obiekty/instalacje, sztuka video, fotografia, tkanina, grafika warsztatowa i projektowa, animacja, mebel, architektura wnętrz, wystawiennictwo architektoniczne, scenografia, obiekt konserwatorski, rozprawa o sztuce...

Klasyka i eksperyment. Multimedia i intermedia. Figuracja, pejzaż, abstrakcja. Kolor w natarciu

i monochromatyczny. Styk sztuki i nauki. Swoboda i matematyczna precyzja.

Kultura wizualna i audiowizualna. Śmiertelna powaga i ironia. Namysł i zabawa. To wszystko trzeba zobaczyć, przestudiować, rozwiązać rebusy! Kto i co zrobił, i dlaczego!

Osoby uczestniczące w wystawie UpComing. Wybrane Dyplomy ASP

w Warszawie 2022



Wydział Malarstwa:

Bartosz Kowal / Julia Kowalska

Wydział Rzeźby:

Franciszek Promiński / Marta Pruszyńska

Wydział Grafiki:

Viktar Aberamok / Pelka Atys / Anna Frydrych / Linda Lach / Krzysztof Stępniewski

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki:

Bartłomiej Dzięgiel / Pola Grycewicz / Filip Kamil Łazarczyk

Wydział Architektury Wnętrz:

Monika Bartczak / Juliana Lenssinck / Dominika Renusz / Zuzanna Spaltabaka

Wydział Wzornictwa:

Zofia Kołątaj / Marlena Norowska / Jan Wilczak

Wydział Sztuki Mediów:

Kamil Jakubowski / Lena Pierga / Aleksandra Wiktoria Sołtysiak

Wydział Scenografii:

Katarzyna Polak / Maciej Strzałkowski-Rajca

Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną:

Dobromiła Dobro / Jess Łukawska

Spośród artystek / artystów, projektantek / projektantów, których dyplomy zaprezentujemy

na wystawie wyłonieni zostaną laureaci i laureatki nagród w kategoriach: SZTUKA, PROJEKTOWANIE

i NAUKA. Przewidziane są ponadto: Nagroda Samorządu Studenckiego oraz Nagroda Muzeum ASP w Warszawie.



„Dla jednych UpComing, to zaledwie początek, czyli „to, co nadchodzi”, dla innych zaś jest to wydarzenie mocno osadzone w historii. (…) Niewątpliwie, jeśli by brać pod uwagę ponad dwustuletnią tradycję Sztuk Pięknych w Warszawie związaną z postaciami Marcello Bacciarellego i Zygmunta Vogla, to należałoby uznać, że UpComing pozostaje dość nowym projektem, a na osi czasu jest zaledwie mgnieniem. Niemniej, ta immanentna dla projektu młodość nie oznacza braku dojrzałości. Wprost przeciwnie – UpComing reprezentuje punkt widzenia młodego pokolenia, będąc rodzajem lustra, w którym odbijają się fragmenty rzeczywistości i motywy istotne dla każdego człowieka” – mówi prof. Błażej Ostoja Lniski, Rektor ASP w Warszawie.

___________________________________



UpComing. Wybrane Dyplomy ASP w Warszawie 2022

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie | Pałac Czapskich | Krakowskie Przedmieście 5

wernisaż: 9 grudnia 2022 o g. 18.00

wystawa: 10 – 30 grudnia 2022

wt.– nd. 12.00 – 19.00

wstęp wolny

___________________________________

Kuratorka i autorka koncepcji ekspozycji : Magdalena Sołtys

socjolożka i antropolożka kultury, antropolożka współczesności, animatorka kultury; absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Krytyczka sztuki, redaktorka i edytorka wydawnictw jej poświęconych. Kuratorka wystaw sztuki współczesnej i autorka ich ekspozycji. Zaangażowana na wielu polach w organizację Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. Kieruje Międzywydziałową Samodzielną Katedrą Kształcenia Teoretycznego ASP w Warszawie. Doradczyni Rektora ds. polityki kulturalnej.

Projekt katalogu i identyfikacja wizualna projektu: Izabela Manturo / Aneta Zdziech

Izabela Manturo

(ur. 1995 r.) Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zakwalifikowana do zestawienia najlepszych dyplomów w Polsce redakcji FONT nie czcionka oraz została laureatką Międzynarodowego Przeglądu Projektów Dyplomowych „Graduation Projects”. Na co dzień – na równi z grafiką – zajmuje się malarstwem oraz dwoma kotami. IG | @manturo.studio, @manturo.izabela



Aneta Zdziech



(ur. 1994) artystka, projektantka. Działa głównie w obszarze grafiki edytorskiej oraz fotografii.

W swoich pracach bazuje na słowie oraz jego korelacji z obrazem. Projekty opiera na researchu i kompleksowym storytellingu. Absolwentka Wydziału Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Zakwalifikowana do zestawienia najlepszych dyplomów w Polsce redakcji FONT nie czcionka oraz, wraz z kolektywem s4o, nagrodzona Polish Graphic Design Award. Zaangażowana społecznie. Pracowała m.in z firmą Arctic Paper, Wydawnictwem Dwie Siostry oraz Stowarzyszeniem Pracownia Wschodnia. IG | @halkoanita

Architektura wystawy: Maciek Choiński

(ur. 1997 r.) Absolwent Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Wydziału Architektury na České Vysoké Učení Technické w Pradze. Zwycięzca międzynarodowego konkursu New European Bauhaus Prizes w kategorii Rising Stars under 30 (Bruksela, 2022). Finalista Design 32 – najlepszych dyplomów Akademii Sztuk Pięknych w Polsce (Katowice, 2022). Stypendia: Prezydenta m.st. Warszawy (2020-2021) i Rektora ASP (2018/19, 2019/20, 2020/2021). Autor projektów m.in. na I i II Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Efemerycznej w Uniejowie (2018, 2019). Zdobywca Nagrody im. prof. Lecha Tomaszewskiego (ASP w Warszawie, 2020). Zajmuje się architekturą wnętrz, wystawiennictwem i wzornictwem. IG | @maciek_choinski, @mocco_studio



Projekt animacji: Aleksiej Cecocho

IG |@cecocho_art

___________________________________



Organizator: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie | Pałac Czapskich

Patronaty honorowe:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących

z Funduszu Promocji Kultury.





Patroni medialni:

TVP KULTURA, Magazyn SZUM, Magazyn VOGUE, Radio Dla Ciebie, Radio Kampus, K MAG,

Notes Na 6 Tygodni



Organizacja wydarzenia i promocja: Biuro Promocji i Współpracy ASP w Warszawie.

__________________________________