Najpiękniejsze świąteczne polskie i zagraniczne utwory, to motyw przewodni Koncertu Mikołajkowego, który odbędzie się 4 grudnia 2022 r. w Centrum Kultury w Łomiankach. 30.11.2022 14:11 W ten niedzielny wieczór usłyszymy nowe aranżacje znanych wszystkim Polakom pastorałek, kolęd i świątecznych piosenek. Wszystko to za sprawą zaangażowanych artystów - cenionej, charyzmatycznej i niezwykle utalentowanej góralce Hance Rybce oraz doświadczonych muzyków, Łomiankowskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Błażeja Sroczyńskiego.

Przygotowany repertuar charakteryzuje się zaskakującymi rozwiązaniami muzycznymi, twórczymi ideami oraz ciekawą interpretacją w wykonaniu muzyków orkiestry, dopełnioną kobiecą wrażliwością Hanki Rybki.

Widzowie staną się uczestnikami niesamowitego wydarzenia, który wprowadzi nas w radosny, świąteczny nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i oczekiwania przyjścia na świat Chrystusa Zbawiciela.

Potęga wokalu Hanki Rybki połączona z mocą instrumentów Łomiankowskiej Orkiestry Kameralnej to wydarzenie gwarantujące niezapomniane wspomnienia i muzyczne emocje, przepełnione pozytywnymi wibracjami.

HANKA RYBKA:

Wszechstronna wokalistka pochodząca z Podhala, dla której muzyka była i jest naturalnym dopełnieniem codziennego życia. Profesjonalistka w każdym calu. Od najmłodszych lat współpracowała z zespołami góralskimi działającymi pod patronatem Związku Podhalan, m.in. zaśpiewała partię solową Jadwigi w operze "Jadwisia spod Regli" Juliana Reimschüssla. Wspólnie z kapelą "Zokopiany" Jana Karpiela-Bułecki nagrała płyty z muzyką góralską – "Nuty spod hól" i "Ginie śnieżek po holach". Już w trakcie studiów wielokrotnie uczestniczyła w koncertach kapel i zespołów ludowych w kraju i za granicą (Niemcy, Francja, Bułgaria, Słowacja). Współpracowała z zespołami Brathanki, Skaldowie, gościnnie występowała także z zespołem Golec uOrkiestra oraz z Marylą Rodowicz, Ireną Santor, Haliną Frąckowiak. Przez jakiś czas współpracowała z krakowskim kabaretem Loch Camelot. Można ją także usłyszeć na płycie Marka Grechuty pt. "Niezwykłe miejsca". Dwukrotnie brała udział w warsztatach wokalnych w Letniej Akademii Mozartowskiej w Salzburgu.

W 2017 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało dla Hanki Rybki specjalną nagrodę za wieloletnią działalność na niwie kultury i promowania Podhala.

W 2019 Hanka Rybka wraz z zespołem otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS".





Łomiankowska Orkiestra Kameralna

Orkiestra łączy muzykę klasyczną z rozrywkowym repertuarem czyniąc koncerty atrakcyjnymi dla każdego słuchacza, nie tylko zaawansowanych melomanów.

Wiele lat temu na terenie Łomianek, zupełnie niezależnie od siebie osiedliło się kilkoro artystów. Znaleźli tu miejsce inspiracji, twórczych poszukiwań i wytchnienia od zgiełku miasta. Tak zaczęła się piękna artystyczna tradycja tego miejsca, która w kolejnych pokoleniach ciągle o sobie przypomina. Mimo wielu działań dotyczących sztuki wizualnej, przestrzeń muzyczna do niedawna pozostawała niezagospodarowana a lokalni, mniej znani muzycy i instrumentaliści, jak dotąd nie znaleźli ujścia dla swojej twórczej pasji w żadnym wspólnym projekcie. Z odpowiedzią na potrzebę stworzenia przestrzeni dla tych muzyków przyszedł pan Błażej Sroczyński, który wraz z Januszem Zawadzkim, dyrektorem Centrum Kultury w Łomiankach zapoczątkowali projekt, którego celem było zagospodarowanie muzyków. I tak w 2020 roku powołało do życia nowy projekt muzyczny pod nazwą Łomiankowska Orkiestra Kameralna. Prace nad utworzeniem orkiestry rozpoczęły się już latem 2020 roku, kiedy otworzyliśmy pierwsze nabory, jednak szybko pandemia wykluczyła możliwość przesłuchań stacjonarnych. Przenieśliśmy więc nasze działania do sieci. Około grudnia okazało się, że marzenie o utworzeniu reprezentacyjnego zespołu dla Łomianek jest niezwykle bliskie realizacji i już z końcem roku udało się skompletować pełen skład koncertowy.

Skład Koncertowy orkiestry stanowią wybitni muzycy, którzy swój pierwszy wspólny występ pod szyldem Łomiankowskiej Orkiestry Kameralnej zaprezentowali 30 stycznia 2021 roku. Obecnie sale podczas ich koncertów są wypełnione do ostatniego miejsca.





DYRYGENT BŁAŻEJ SROCZYŃSKI

Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie na wydziałach: instrumentalnym, pedagogicznym i dyrygentury symfoniczno - operowej. 1987 - 1990 orkiestra Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. Przez dwa lata (1990-1992) współpracował z The National Orchestra w Pretorii (R.P.A.), tam też był koncertmistrzem International Chamber Strings i The Vivaldi Ensamble. W latach 1995-96 współtworzył Classic Trio w Seoulu w Korei Południowej. Od 1998 roku był liderem kwartetu smyczkowego "Consonus" współpracującego z amerykańskimi liniami oceanicznymi Carnival. W 1998-99 współpracował z Polską Orkiestrą Radiową. W latach 1999-2003 koncertmistrz Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży i równolegle Salonowej Orkiestry Johanna Straussa. Od roku 2003 – założyciel, kierownik i koncertmistrz Orkiestry Salonów Warszawy.





Patronat medialny wydarzenia: Radio dla Ciebie, Radio Wnet, Podhalański Serwis Informacyjny Watra.pl