II Otwarte Mistrzostwa Polski Orkiestr Dętych 27.06.2023 10:06 W dniach 7-9 lipca 2023 w Radomiu odbędą się II Otwarte Mistrzostwa Polski Orkiestr Dętych. Mistrzostwa organizowane są przez Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu, Stowarzyszenie Polskie Orkiestry Dęte oraz Stowarzyszenie Grandioso. Patronat Honorowy nad Mistrzostwami sprawuje Prezydent Miasta Radomia - Radosław Witkowski.

Mistrzostwa Polski mają rangę oficjalnych eliminacji do Mistrzostw Świata organizacji WAMSB (World Association of Marching Show Bands). Zespołu po zdobyciu co najmniej 80 punktów w danej konkurencji uzyskają nominację do udziału w Mistrzostwach Świata w latach 2024-25.

Jury Mistrzostw Polski będzie składać się z największych fachowców organizacji WAMSB - jurorzy przyjadą z Malezji, Niemiec, Kanady, Teksasu (USA).

W szranki konkursowe zdecydowało się stanąć 9 orkiestr z Polski oraz jedna z Estonii:

Orkiestra Miasta Oświęcim

Reprezentacyjna Orkiestra TEMPO Iwanowice

Orkiestra Dęta Okulice

Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Elektryk" Nowa Sól

Orkiestra Dęta OSP Miedźno

Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy GCK w Poniecu

Małe Grandioso Radom

Orkiestra Reprezentacyjna AGH Kraków

Orkiestra Grandioso Radom

Estonian Defence League Pärnumaa Division's wind band Saxon



W dniach 7-8 lipca odbędą się przesłuchania konkursowe w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu. Każda orkiestra wykona około 20 minutowy koncert w ramach konkursu. Orkiestry są podzielone na Dywizje w zależności od stopnia trudności przygotowanych utworów. Bilety na przesłuchania koncertowe można nabywać on-line na stronie: https://biletyna.pl/koncert/Mistrzostwa-Polski-Orkiestr-Detych oraz przed wejściem, w miarę dostępności miejsc.

W niedzielę 9 lipca zmagania konkursowe przeniosą się na stadion MOSiR przy ul. Narutowicza 9 w Radomiu, gdzie orkiestry zaprezentują przemarsze, parady oraz show. Dzień zakończy ceremonia wręczenia nagród. Bilety na niedzielne pokazy do nabycia na stronie: http://sklep.mosirradom.pl/ oraz przed wejściem.

Oficjalne rozpoczęcie Mistrzostw Polski Orkiestr Dętych odbędzie się w piątek 7 lipca 2023 o godz. 19:00 na placu Jagiellońskim w Radomiu. Rozpoczęcie poprzedzi Wielka Parada Orkiestr, która przejdzie od pl. Corazziego na pl. Jagielloński, parada rozpocznie się o godzinie 18:00.

Na rozpoczęcie oraz paradę WSTĘP WOLNY.