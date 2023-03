Mieszkańcy Mławy walczą o przywrócenie pociągu do Bydgoszczy. Boją się komunikacyjnego wykluczenia Alicja Śmiecińska 03.03.2023 16:28

Mieszkańcy Mławy zbierają podpisy pod petycją do Ministerstwa Infrastruktury w sprawie uruchomienia połączeń do Bydgoszczy. Zwracają uwagę, że pociąg ,,IC Rejewski” z którego często korzystają mieszkańcy od 12 marca przestanie kursować przez Mławę.

Mieszkańcy Mławy walczą o przywrócenie pociągu (autor: UM Mława)

- To problem zwłaszcza dla studentów i seniorów - mówią mieszkańcy Mławy.

Petycję mieszkańców popiera burmistrz Mławy Sławomir Kowalewski.

- Popieramy wniosek mieszkańców. Będę robił wszystko, co mi podpowiedzą i wszystko co jest zgodne z prawem, żeby spowodować większą ilość połączeń. Pozostawienie tych dotychczasowych po to żeby mogli jeździć tam, gdzie potrzebują na studia, do pracy - mówi burmistrz.

Petycję można podpisać na stronie: https://www.petycjeonline.com/uruchomienie_pocigow_do_bydgoszczy

