Konkurs „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”. Dwa obiekty z Mazowsza nagrodzone Adrian Pieczka 27.09.2024 16:49 Centrum Administracji i Usług Społecznych w Błoniu oraz Zakład Leczniczy w Rudce zostały nagrodzone w 28. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”. Statuetki wręczono w trakcie dzisiejszej gali w Zamku Królewskim w Warszawie. Do tegorocznego konkursu zgłoszono 635 obiektów z całego kraju, z czego do finału zakwalifikowały się 93 realizacje.

Centrum Administracji i Usług Społecznych w Błoniu oraz Zakład Leczniczy w Rudce nagrodzone

Modernizacją roku w kategorii obiekty zdrowia i opieki społecznej został zabytkowy szpital w Rudce w powiecie Mińskim.

— W zabytkowym budynku utworzyliśmy ośrodek kompleksowej rehabilitacji. Z założenia miała być to taka perła rehabilitacyjna, w której oprócz nowoczesnych technologii rehabilitacyjnych, przeznaczonych głównie dla pacjentów neurologicznych, ale również ortopedycznych i pulmonologicznych, znalazłoby się miejsce wypoczynku, relaksu, sprzyjających warunków do powrotu do zdrowia — mówi dyrektor Zakładów Leczniczych w Rudce Ilona Paprocka-Borkowska.

Budową XXI w. w kategorii obiektów użyteczności publicznej zostało Centrum Administracji i Usług Społecznych w Błoniu.

— Zbudowaliśmy dwa budynki dla potrzeby administracji, trzeci budynek to ratusz obok istniejący, więc mamy budynek Urzędu Miejskiego w trzech obiektach obecnie, ale połączonych jednym dziedzińcem, jednym nowym rynkiem. Oczywiście na uwagę zasługuje duża sala operacyjna obsługi dla mieszkańców, której do tej pory nie było, bo nie było przestrzeni i widocznie, domyślam się, że to komisja oceniła pozytywnie — mówi burmistrz Błonia Zenon Reszka.

W internetowym głosowaniu największą liczbę głosów z Mazowsza otrzymała Budowa Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku.

