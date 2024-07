Matura 2024. Mazowsze z jednym z najwyższych wyników w Polsce [SPRAWDŹ] Cyryl Skiba 09.07.2024 12:18 Wszystkie obowiązkowe egzaminy na minimum 64 procent - tak wyglądają średnie wyniki matur absolwentów z Mazowsza. Egzamin dojrzałości zdało w naszym regionie 85,5 procent osób. Mamy jedne z najwyższych wyników w Polsce - mówi dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Lodziński.

Maturzysta/zdjęcie ilustracyjne (autor: RDC)

Maturę zdało 85,5 proc. tegorocznych absolwentów z Mazowsza. Znamy wyniki dla naszego regionu. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Krzysztof Lodziński wyjaśnia, jak wygląda zdawalność poszczególnych przedmiotów.

- Na tle kraju wypadamy bardzo dobrze, mamy jedne z najwyższych wyników w Polsce. Wyniki są porównywalne do ubiegłego roku. Z języka polskiego średnia wyników to jest 64 procent na poziomie podstawowym, z matematyki to jest 66 procent, a z języka angielskiego, który jest najczęściej wybranym językiem obcym - 66 procent - tłumaczy.

Maturzyści z liceum im. Baczyńskiego w Warszawie, z którymi rozmawiał nasz reporter Przemysław Paczkowski, są zadowoleni z wyników.

W skali kraju maturę zdało 84,1 proc. tegorocznych absolwentów. 10,4 proc. osób które nie zdały jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu.

Egzamin maturalny z języka polskiego zdało 95 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, egzamin z matematyki zdało 89 proc. absolwentów, a egzamin z języka angielskiego, najczęściej wybieranego na maturze języka obcego, zdało 96 proc. - podała we wtorek Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Teraz z zaświadczeniami maturzyści mogą udać się do swojej wymarzonej uczelni. Na tych, którym powinęła się noga, czeka poprawka w sierpniu. Pisemny egzamin 20.08., a ustny 21.08.

