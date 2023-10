Strzelanina w Żyrardowie. Są pierwsze zatrzymania w związku z zabójstwem z zeszłego tygodnia Cyryl Skiba 17.10.2023 13:13 Jak poinformowała Radio dla Ciebie policja z Żyrardowa, ujęte zostały osoby powiązane ze strzelaniną, do której doszło w ubiegły czwartek nad ranem. Przy ul. Kilińskiego odnalezione zostało ciało 42-letniego mężczyzny. Wczoraj po raz kolejny doszło do strzałów w tej okolicy.

Są pierwsze zatrzymania w związku z zabójstwem z w Żyrardowie (autor: RDC)

Ujęto osoby powiązane ze strzelaniną, do której doszło w ubiegły czwartek nad ranem. Policja nie podaje dokładnych szczegółów. Potwierdziła jednak dziennikarzom Radia dla Ciebie, że „ma zatrzymane osoby”. Służby nie precyzują, ile ich jest i czy postawiono im zarzuty.

Do zdarzenia doszło w czwartek w ubiegłym tygodniu. Około 5 rano policja dostała informację o strzałach przy ul. Kilińskiego u zbiegu ze Szpitalną. Na miejscu odnaleziono ciało 42-latka. Był to notowany wcześniej mieszkaniec Żyrardowa. W tej sprawie Prokuratura Rejonowa prowadzi śledztwo w kierunku zabójstwa. Jak nieoficjalnie się dowiedziało RDC — chodziło o porachunki gangsterskie.

Mieszkańcy boją się komentować?

Mieszkańcy boją się komentować wydarzenia, do których doszło w ubiegły czwartek w Żyrardowie. Naszemu reporterowi udało się dotrzeć do kobiety, która mieszka w bloku przy ulicy, na której doszło do tragedii. Jak mówi, strzały było słychać też kilka dni temu.

- Taki strzał. I tak we śnie. Przecież mówili, że kilka dni temu strzelali. I usnęłam z powrotem. Ale później, więcej niż pół godziny, obudziły mnie światła policyjne. Wyjrzałam i mówię „Oho, coś się stało”. Ale myślałam, że prędzej to ktoś okradł spółdzielnię - wyjaśniła.



Blok u zbiegu ulic ma założony monitoring zewnętrzny. Policja została o tym poinformowana przez mieszkańców.

Kolejne strzały w Żyrardowie

Wczoraj w rejonie skrzyżowania ulic Okrzei i Wyspiańskiego doszło do kolejnej strzelaniny w pobliżu budynku Prokuratury Rejonowej. Policjanci użyli broni służbowej. Miało to związek z poprzednią sprawą. W trakcie tych działań nikt nie został ranny.

Jak informuje rzeczniczka żyrardowskiej policji Patrycja Sochacka, funkcjonariusze prowadzili działania w związku z czwartkowym zdarzeniem, gdy na ulicy Kilińskiego znaleziono postrzelonego 42-letniego mężczyznę.

— Wczoraj w Żyrardowie na ulicy Okrzei policjanci realizowali czynności w związku ze zdarzeniem dotyczącym znalezienia mężczyzny z raną postrzałową. Podczas czynności policjanci wykorzystali broń służbową. W trakcie tych działań nikt nie został ranny. Trwają czynności, a postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową w Żyrardowie — podaje Sochacka.

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie czwartkowego zabójstwa. Ofiarą jest notowany wcześniej mieszkaniec Żyrardowa. Na razie policja nie informuje o zatrzymaniach w tej sprawie.

