Zmasowany ostrzał Chersonia. Zginęło 16 osób RDC 25.12.2022 17:44 W Chersoniu i obwodzie chersońskim w sobotę zginęło 16 osób, a 64 zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów. Liczba ta uwzględnia ofiary zmasowanego ataku na centrum stolicy obwodu. Rosja zwiększyła do czterech liczbę swoich okrętów wojennych na Morzu Czarnym mogących przenosić pociski manewrujące Kalibr - poinformowała w nocy z soboty na niedzielę marynarka wojenna Ukrainy. Niedziela to 305. dzień walk w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie (autor: NEXTA)

„Ogromna ilość sprzętu z Rosji wjechała od strony Rosji i ruszyła dalej przez Manhusz (pod Mariupolem) w kierunku na Berdiańsk/Melitopol. Kolumny zostały częściowo uzupełnione przez sprzęt stacjonujący wcześniej we wsi Ahrobaza” – napisał Petro Andriuszczenko. Do Manhusza miały też być skierowane sprzęt i wojska, które wcześniej stacjonowały we wsi Urzuf.

Według ustaleń ukraińskich władz Mariupola, które nie mają dostępu do okupowanych terenów, w kierunku Berdiańska przerzucani są także żołnierze rosyjscy z Urzufu oraz z terytorium Rosji.

Południowa część obwodu zaporoskiego - w tym m.in. Melitopol i Berdiańsk - jest okupowana przez rosyjskie wojska od początku marca. Według ekspertów to właśnie w tym regionie może w przyszłości (trudnej do prognozowania) dojść do kolejnej ukraińskiej kontrofensywy.

W ciągu doby 16 zabitych w obwodzie chersońskim, w tym w wyniku zmasowanego ostrzału centrum miasta

W Chersoniu i obwodzie chersońskim w sobotę zginęło 16 osób, a 64 zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów. Liczba ta uwzględnia ofiary zmasowanego ataku na centrum stolicy obwodu. Wcześniej podawano, że jest ich 10, poinformowały w niedzielę władze regionalne.

„W ciągu doby w obwodzie chersońskim armia rosyjska zabiła 16 osób. Wśród nich jest trzech pracowników służby ds. sytuacji nadzwyczajnych, którzy zginęli w czasie rozminowywania. Jeszcze 64 osoby zostały ranne” – powiadomił szef administracji wojskowej obwodu Jarosław Januszewycz.

W sobotę rano siły rosyjskie ostrzelały centrum położonego na południu Ukrainy Chersonia pociskami z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych Grad. Agresor skierował rakiety na centrum miasta, w miejsca, gdzie są największe skupiska mieszkańców - podkreśliła ukraińska prokuratura. Wieczorem w sobotę informowano, że liczba zabitych wzrosła do 10, a rannych – do 58.

Obwód chersoński był ostrzelany 71 razy, Chersoń - 41 razy. Wroga armia używała artylerii, wyrzutni wieloprowadnicowych i moździerzy,poinformował Jarosław Januszewycz.

Policja: 51 tys. postępowań karnych, dotyczących rosyjskich zbrodni wojennych

W ciągu dziesięciu miesięcy policja Ukrainy wszczęła ponad 51 tys. postępowań karnych, dotyczących rosyjskich zbrodni wojennych” – powiadomił szef policji Ihor Kłymenko.

„Średnio rejestrowano 168 zbrodni wojennych w ciągu doby” – powiadomił Kłymenko w Telegramie, podsumowując dziesięć miesięcy rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę.

Wszczęto także 2,2 tys. postępowań, dotyczących kolaboracji.

W ramach operacji rozminowywania policja skontrolowała teren o powierzchni 16 tys. ha. Znaleziono 184 tys. sztuk amunicji i ponad 4,7 ton materiałów wybuchowych. „Zlikwidowano 50,5 tys. przedmiotów wybuchowych” napisał Kłymenko.

Marynarka wojenna: Rosja wysłała dalsze okręty na Morze Czarne

Rosja zwiększyła do czterech liczbę swoich okrętów wojennych na Morzu Czarnym mogących przenosić pociski manewrujące Kalibr - poinformowała w nocy z soboty na niedzielę marynarka wojenna Ukrainy.

"Grupa okrętów wojennych wroga na Morzu Czarnym została zwiększona do 14 jednostek, w tym dwa okręty nawodne i dwa podwodne uzbrojone w pociski rakietowe. Dysponują one obecnie 24 pociskami manewrującymi Kalibr" - głosi komunikat.

Dowództwo ostrzegło, że Rosjanie mogą przygotowywać się do uderzeń rakietowych na terytorium Ukrainy z morza.