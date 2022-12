Wybuchy w hotelach. W Odessie przerwy w dostawach wody po uderzeniach w infrastrukturę RDC 11.12.2022 19:38 Na terenie miasta Kadijiwka na terytorium samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej doszło w sobotę do eksplozji w hotelu, gdzie mieściła się siedziba tak zwanej grupy Wagnera. Mieszkańcy Odessy na południu Ukrainy odczuwają problemy z dostawami wody, które są wynikiem rosyjskich ataków na obiekty infrastruktury energetycznej w tym regionie – poinformowała w niedzielę miejska administracja. Niedziela to 291. dzień wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie (autor: NEXTA)

Na terenie miasta Kadijiwka na terytorium samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej doszło w sobotę do eksplozji w hotelu, gdzie mieściła się siedziba tak zwanej grupy Wagnera - poinformował na Telegramie szef Ługańskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Sierhij Hajdai. Również w sobotę wieczorem rakiety Himars uderzyły w zajęty przez rosyjskie wojsko hotel w Melitopolu.

"Coś huknęło w siedzibę wagnerowców - napisał Hajdai i dodał, że w wyniku wybuchu "zabrakło wielu wagnerowców".

Ponadto ukraińska armia w sobotę wieczorem za pomocą artylerii dostarczonej przez USA zniszczyła hotel w Melitopolu w południowo-wschodniej części Ukrainy. Obiekt był wykorzystywany jako koszary przez siły rosyjskie.

Nagrania udostępnione w mediach społecznościowych przedstawiały konstrukcję ogarniętą płomieniami.

Brytyjski "Guardian" pisze, że według świadków słyszano 10 eksplozji, choć niektóre z nich mogły pochodzić z rosyjskich systemów przeciwlotniczych.

"Guardian" zaznacza, że uderzenie na Melitopol - przy użyciu rakiet Himars - było jednym z kilku w ciągu nocy na rosyjskie bazy. Eksplozje odnotowano również w nocy na okupowanym przez Rosjan Krymie, w tym w Sewastopolu i Simferopolu.

Zgodnie z raportem brytyjskiej gazety ukraińscy urzędnicy poinformowali, że jest wielu zabitych i rannych, podczas gdy Rosja przyznała się do kilku ofiar.

W Odessie przerwy w dostawach wody po rosyjskich uderzeniach w infrastrukturę

Mieszkańcy Odessy na południu Ukrainy odczuwają problemy z dostawami wody, które są wynikiem rosyjskich ataków na obiekty infrastruktury energetycznej w tym regionie – poinformowała w niedzielę miejska administracja.

„Drodzy konsumenci, w wyniku awaryjnych odłączeń energii elektrycznej na obiektach (operatora wodociągowego) Infoswodkanału nastąpiły problemy z dostawami wody” – ogłoszono na oficjalnym profilu władz Odessy w Telegramie.

W komunikacie powiadomiono, że monterzy działają nad usunięciem usterek w sieci energetycznej i zapewniono, że dostawy wody zostaną wznowione w ciągu kilku godzin.

Wojska rosyjskie zaatakowały południowe obwody Ukrainy wraz z Odessą w nocy z piątku na sobotę. Armia Ukrainy podawała, że zestrzeliła wtedy dziesięć z piętnastu dronów produkcji irańskiej, wypuszczonych na Ukrainę przez agresora.

Mimo problemów z dostawami prądu nie planuje się przerw w rejsach statków ze zbożem, wysyłanych z odeskich portów – oświadczył w niedzielę minister rolnictwa Ukrainy Mykoła Solski.

„Są problemy, ale żaden z handlowców nie mówi o zawieszeniu eksportu. Porty korzystają z alternatywnych źródeł energii” – powiedział agencji Reutera.

Władze obwodu odeskiego wezwały mieszkańców do ewakuacji

Po ostatnich rosyjskich atakach na infrastrukturę energetyczną obwodu odeskiego, na południu Ukrainy, władze tego obwodu zaapelowały w nocy z soboty na niedzielę do mieszkańców aby, jeśli to możliwe, czasowo opuścili Odessę i udali się do miejsc mających dostawy prądu.

Jak ocenia ukraiński regulator energetyczny DTEK, ostatnie rosyjskie ataki na infrastrukturę energetyczną obwodu w nocy z piątku na sobotę wyrządziły znacznie większe zniszczenia niż poprzednie, a ich usunięcie może potrwać "nie kilka dni, a nawet tygodni, ale nawet 2-3 miesiące".

Komunikat opublikowany przed DTEK głosi, że "Odessa i prawie cały obwód pozostają bez prądu. Sytuacja w dziedzinie energii w obwodzie odeskim pozostaje trudna". Ocenia się że bez prądu pozostaje ponad 1,5 mln osób.

"Rozumiemy jak trudne jest pozostawanie bez prądu przez tak długi czas. Dlatego zwracamy się do was z apelem: jeśli dojdziecie do przekonania, że bez prądu nie dacie sobie rady a macie możliwości czasowego opuszczenia Odessy i udania się do miejscowości na terenie obwodu, lub poza nim, to powinniście tak zrobić" - głosi komunikat władz obwodowych.

Jak powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski siły rosyjskie wykorzystały do ostatnich ataków na Odessę 15 irańskich dronów Shahed, z których 10 zostało zestrzelonych przez ukraińską obronę przeciwlotniczą.

Zełenski: 1,5 mln osób z w rejonie Odessy bez prądu

W rezultacie nocnych ataków rosyjskich dronów na system energetyczny, ponad 1,5 mln mieszkańców Odessy na południu Ukrainy, jest bez prądu - powiedział w sobotę wieczorem prezydent Wołodymyr Zełenski w nagraniu wideo. Dodał, że wyłączenia prądu występują także w wielu innych rejonach.

Zełenski poinformował, że prąd dostarczany jest tam jedynie do obiektów infrastruktury krytycznej i tylko w miarę istniejących możliwości.

"Kluczowe znaczenie ma dzisiaj energia. Sytuacja w obwodzie odeskim jest bardzo trudna. Odessa oraz inne miasta i wsie obwodu są pogrążone w ciemnościach" - przyznał prezydent.

Jak dodał siły rosyjskie wykorzystały do ataków na Odessę 15 irańskich dronów Shahed, z których 10 zostało zestrzelonych przez ukraińską obronę przeciwlotniczą.

Według ukraińskiego regulatora energetycznego DTEK, cytowanego przez portal Ukrainska Prawda, ze względu na rozległe zniszczenia naprawa systemu energetycznego w obwodzie odeskim może potrwać nawet 2-3 miesiące.

Zełenski powiedział, że wyłączenia prądu, zarówno chwilowe jak i wynikające z potrzeby stabilizacji systemu, występują również w innych rejonach, do którch zaliczył m. in. Lwów, Winnicę, Kijów, Tarnopol, Sumy, Zakarpacie, Żytomierz i Chmielnickij. "Musimy zmniejszyć limity poboru energii dla każdego odbiorcy ze względu na straty systemu" - poinformował.

Zełenski podkreślił, że pracy przy przywróceniu dostaw energii trwają całą dobę jednak w wielu wypadkach muszą potrwać co najmniej kilka dni.