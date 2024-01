Rosja wystrzeliła trzy grupy Shahedów. Część spadła na obiekty cywilne RDC 30.01.2024 22:59 Wtorek 30 stycznia to 706. dzień wojny w Ukrainie. Ostatniej nocy armia Rosji wystrzeliła w kierunku celów na Ukrainie trzy grupy irańskich dronów uderzeniowych typu Shahed; nasze siły obrony powietrznej zniszczyły 15 z 35 maszyn, jednak część z nich spadła na obiekty cywilne – poinformowała we wtorek ukraińska armia i władze lokalne.

Wojna w Ukrainie (autor: PAP/EPA/NATIONAL POLICE OF UKRAINE HANDOUT HANDOUT)

„W nocy 30 stycznia 2024 r. wróg atakował z zastosowaniem 35 dronów uderzeniowych typu Shahed-136/131 z trzech kierunków: Primorsko-Achtarska, Kurska (Rosja) i Czaudy na (okupowanym przez Rosję) Krymie oraz (z użyciem) dwóch rakiet manewrujących S-300 w obwodzie donieckim” – ogłosiły Siły Powietrzne Ukrainy na Telegramie.

15 dronów zostało zniszczonych w obwodach: mikołajowskim, sumskim, czerkaskim, kirowohradzkim, dniepropietrowskim, charkowskim, chersońskim oraz kijowskim.

„Część dronów uderzeniowych przeciwnik skierował na terytoria przyfrontowe, starając się uszkodzić infrastrukturę paliwowo-energetyczną, a także obiekty wojskowe i cywilne przy linii frontu oraz na granicy z Federacją Rosyjską” – wyjaśniono w komunikacie.

Armia poinformowała o zestrzeleniu rosyjskiego samolotu Su-34

Siły zbrojne Ukrainy zestrzeliły samolot myśliwsko-bombowy Su-34 – poinformowały we wtorek media z powołaniem na rzecznika sztabu generalnego armii Andrija Kowalowa. W ocenie strony ukraińskiej od początku otwartej fazy inwazji Rosjanie stracili ogółem 333 samoloty.

Kowalow oświadczył w programie telewizyjnym, że Su-34 został zestrzelony w poniedziałek w obwodzie ługańskim – doniosła państwowa agencja informacyjna Ukrinfom.

Dane na temat zestrzelonego samolotu pojawiły się w grafice sztabu generalnego z podsumowaniem codziennych frontowych strat Rosjan. Powiadomiono w niej, że zniszczono „332+1” samolotów oraz 324 śmigłowce

W połowie stycznia głównodowodzący armii ukraińskiej generał Wałerij Załużny poinformował, że siły powietrzne Ukrainy zestrzeliły dwa rosyjskie samoloty: A-50, przeznaczony do wykrywania radarowego dalekiego zasięgu oraz latający punkt dowodzenia Ił-22M. A-50 spadł do Morza Azowskiego, a uszkodzony po trafieniu Ił wylądował na lotnisku w rosyjskiej Anapie.

24 stycznia w graniczącym z Ukrainą rosyjskim obwodzie biełgorodzkim rozbił się rosyjski samolot wojskowy Ił-76. Moskwa oświadczyła, że maszyna przewożąca ukraińskich jeńców wojennych w celu wymiany została zestrzelona przez Ukraińców.

Władze w Kijowie odpowiadają, że Ił-76 to maszyna, którą wykorzystywano do przewożenia broni i żołnierzy. Podkreślają też, że Rosja nie przekazała stronie ukraińskiej listy ofiar, co może podważać wersję o transportowaniu nią jeńców. Ukraina domaga się jednocześnie powołania międzynarodowej komisji w celu zbadania tej katastrofy, na co Moskwa się nie zgadza.

