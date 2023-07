W rosyjskim ostrzale Odessy zniszczono 60 tys. ton zboża

W rosyjskim ostrzale portu Czornomorsk pod Odessą zniszczonych zostało 60 tys. ton ziarna, które miało być załadowane i wysłane dwa miesiące temu w ramach umowy zbożowej - poinformował w środę minister rolnictwa Ukrainy Mykoła Solski. Choć w rejonie terminali atak nie spowodował ofiar, to ogółem w nocnym ostrzale rannych zostało co najmniej 12 mieszkańców obwodu odeskiego. Środa 19 lipca to 511. dzień wojny w Ukrainie.