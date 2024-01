W obwodzie donieckim ofiary śmiertelne i ranni po rosyjskich ostrzałach RDC 22.01.2024 22:47 Poniedziałek 22 stycznia to 698. dzień wojny w Ukrainie. W wyniku ataku rakietowego na Kramatorsk zginęła jedna osoba, a jeszcze jedna została ranna – powiadomiły władze obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy. Oprócz tego w tym regionie w ciągu doby odnotowano dwie ofiary śmiertelne i cztery osoby ranne wśród ludności cywilnej.

Wojna w Ukrainie (autor: PAP/EPA/ALESSANDRO GUERRA)

W poniedziałek rano Kramatorsk został zaatakowany rosyjską rakietą; na miejscu zginął 49-letni mężczyzna, a jego 31-letnia córka została ranna – powiadomił w Telegramie szef władz regionu Wadym Fiłaszkin.

Wcześniej, podsumowując ataki Rosjan przeprowadzone na obwód doniecki w niedzielę, urzędnik powiadomił o dwóch osobach zabitych i czterech rannych. W atakach na obwód doniecki stosowane były m.in. bomby lotnicze. Rosjanie ostrzelali ponad 20 miejscowości z artylerii i moździerzy.

Pod ostrzałem znalazł się szereg miejscowości, w tym rejon Marjinki, Krasnohoriwki, Awdijiwki, miejscowości Oczeretyne, Kurachowe i Mirnohrad. Rosjanie atakowali także miejscowości w powiatach kramatorskim i bachmuckim.

Prezydent proponuje ustawę o podwójnym obywatelstwie, nie obejmie ona Rosjan

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wniósł w poniedziałek do parlamentu projekt ustawy o podwójnym obywatelstwie. Proponuje on, by o obywatelstwo mogli ubiegać się etniczni Ukraińcy żyjący w innych krajach. Możliwość ta nie dotyczy obywateli Rosji, "kraju agresora".

"Wnoszę dziś do Rady Najwyższej (parlamentu Ukrainy) kluczowy projekt ustawy, który pozwoli na przyjęcie w ustawodawstwie całościowych zmian i na wprowadzenie instytucji posiadania wielu obywatelstw. Sprawi to, że nasze obywatelstwo będą mogli mieć wszyscy etniczni Ukraińcy i ich potomkowie z różnych krajów świata oprócz, oczywiście, obywateli kraju agresora" - powiedział Zełenski.

Jak dodał, obywatelstwo Ukrainy będą mogli uzyskać cudzoziemscy ochotnicy walczący w obronie tego kraju.

Prezydent Zełenski poinformował także, że podpisał dekret o terytoriach Federacji Rosyjskiej historycznie zamieszkiwanych przez ludność ukraińską. Nie ujawnił treści tego dekretu. Dokument według stanu na poniedziałek rano nie został jeszcze opublikowany.

Obecnie prawo ukraińskie nie pozwala na posiadanie podwójnego obywatelstwa, ale brak kontroli państwa sprawia, że kwestie te znajdują się faktycznie "w szarej strefie" - oceniało jesienią 2022 roku ukraińskie wydanie magazynu "Forbes".

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba mówił w październiku 2023 roku, że popiera wprowadzenie prawa o posiadaniu wielu obywatelstw. Dodał, że praktykę tę należy wcielać w życie, wybierając jako pierwsze "kraje przyjazne" wobec Kijowa.

Portal ZN.UA przypomina, że Zełenski już w 2021 roku wniósł do parlamentu pakiet projektów czterech ustaw dotyczących podwójnego obywatelstwa, ale żaden nie został rozpatrzony.

