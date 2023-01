Ukraina czeka na zachodnie czołgi. Siły zbrojne tworzą nowe jednostki RDC 22.01.2023 18:54 Denys Kiriejew, ukraiński bankier, współpracownik wywiadu wojskowego (HUR) i uczestnik rozmów z Rosją został w marcu zabity w samochodzie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy – powiedział Kiryło Budanow, szef HUR. Jego zdaniem stoją za tym osoby, które nie chciały, by Ukraina zwyciężyła w wojnie z Rosją. W siłach zbrojnych Ukrainy tworzone są nowe jednostki w związku z oczekiwaniem na przekazanie Ukrainie czołgów zachodnich - powiedział w niedzielę dowódca Połączonych Sił Zbrojnych gen. Serhij Najew. Niedziela to 333. dzień wojny w Ukrainie.

Denys Kiriejew, ukraiński bankier, współpracownik wywiadu wojskowego (HUR) i uczestnik rozmów z Rosją został w marcu zabity w samochodzie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy – powiedział Kiryło Budanow, szef HUR. Jego zdaniem stoją za tym osoby, które nie chciały, by Ukraina zwyciężyła w wojnie z Rosją.

Według publikacji „WSJ” sprzed kilku dni biznesmen Denys Kiriejew, człowiek posiadający szerokie kontakty w Rosji i na Ukrainie, miał zostać w marcu zabity przez funkcjonariuszy jako osoba podejrzana o zdradę. Później jednak został pochowany z honorami – jako bohater.

W przeddzień rozpoczęcia rosyjskiej szerokoskalowej inwazji Kiriejew szczegółowo poinformował ukraińskie służby o planowanym ataku – pisał „WSJ”, powołując się na szefa Głównego Zarządu Wywiadu ministerstwa obrony (HUR) Kyryły Budanowa.

Budanow, który w niedzielę skomentował sprawę w wywiadzie dla ukraińskiej redakcji Radia Swoboda, oświadczył, że Kiriejew, mający na jego polecenie wypełnić podczas kolejnej rundy rozmów z Rosją zadanie „grania na zwłokę”, został wezwany do SBU i zabity w samochodzie tej służby.

„Ok. 200 m przed siedzibą SBU z naprzeciwka wyjechał busik, wyskoczyli z niego funkcjonariusze Alfy (oddziałów specjalnych) z krzykiem: to SBU! (…) Potem zaprowadzili go do busa, który skierował się nie do SBU, a kilka ulic dalej. (…) Jego ciało wypadło z samochodu” – powiedział Budanow.

Budanow zapewnił w wywiadzie, że Kiriejew na pewno nie był zdrajcą, był etatowym współpracownikiem HUR. On sam znał biznesmena od 2009 r.

Szef HUR ocenił również, że za zabójstwem Kiriejewa w marcu ub. roku stał krąg osób, które były zainteresowane tym, „by Ukraina nie wygrała”.

Po publikacji „WSJ” doradca prezydenta Mychajło Podolak oświadczył, że do zabicia Kiriejewa doszło z powodu braku koordynacji pomiędzy HUR i SBU.

W lipcu 2022 roku prezydent Zełenski zwolnił ówczesnego szefa tych służb Iwana Bakanowa i usunął ze stanowisk lub oskarżył dziesiątki generałów SBU o rzekome ułatwienie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wszczęto ponad 650 spraw o zdradę popełnioną przez przedstawicieli władz. W sprawie zabójstwa Kiriejewa toczy się śledztwo.

Dowódca: armia tworzy nowe jednostki w oczekiwaniu na zachodnie czołgi

W siłach zbrojnych Ukrainy tworzone są nowe jednostki w związku z oczekiwaniem na przekazanie Ukrainie czołgów zachodnich - powiedział w niedzielę dowódca Połączonych Sił Zbrojnych gen. Serhij Najew. Podkreślił, że Kijów potrzebuje "dużej liczby" tych maszyn.

"Potrzebujemy dużej liczby czołgów zachodnich. Są one o wiele lepsze od modeli wschodnich i mogą pomóc nam w postępach na polu walki. Tworzymy nowe jednostki wojskowe" - powiedział Najew w wywiadzie dla telewizji CNN. Jego wypowiedzi przekazał portal ZN.UA.

Generał dodał, że najskuteczniejsze jest tworzenie osobnych oddziałów wyposażonych w nowoczesne uzbrojenie, wyszkolenie żołnierzy, a następnie integrowanie tych oddziałów do istniejących już grup w siłach zbrojnych. "Nasze dalsze działania zależą od zdolności bojowej (nowych jednostek), tak więc, wsparcie Zachodu jest bardzo ważne" - powiedział Najew.

W piątek, na spotkaniu w bazie Ramstein w Niemczech, przedstawiciele 50 krajów wspierających Ukrainę dyskutowali o możliwościach pomocy militarnej. Uczestnikom spotkania nie udało się dojść do porozumienia w sprawie dostawy czołgów Leopard na Ukrainę. USA i inni sojusznicy spodziewali się, że Niemcy dostarczą Ukrainie czołgi Leopard 2 i jako producent tych maszyn pozwolą na to innym państwom.

Resort obrony wszczął kontrolę ws. kontraktów na żywność dla żołnierzy

Ministerstwo obrony Ukrainy oświadczyło w niedzielę, że publikacje mediów o kontraktach na dostawy żywności dla wojska po zawyżonych cenach zawierają "przejawy manipulacji", ale dodało, że rozpoczęło kontrolę i przedstawi dane o zakupach.

Jak poinformował w niedzielę portal Suspilne, resort obrony oświadczył, że publikacjom na temat kontraktów towarzyszą "przejawy umyślnych manipulacji" i doniesienia te "wprowadzają w błąd".

Tym niemniej - dodało ministerstwo - w resorcie rozpoczęto kontrolę wewnętrzną dotyczącą procedur zakupu żywności. Ministerstwo zapowiedziało, że około 23 stycznia na posiedzeniu komisji parlamentu ds. bezpieczeństwa i obrony przedstawi dokładniejsze dane o sytuacji związanej z zakupami dla wojska.

Portal ZN.UA podał w sobotę, że ministerstwo obrony zawarło kontrakt na dostawy żywności i usługi żywienia zbiorowego, w którym koszty produktów przekraczają detaliczne ceny żywności nawet trzykrotnie. Umowa dotyczyła dostaw w 2023 roku dla jednostek stacjonujących daleko od linii frontu.

Sztab generalny: siły rosyjskie kontynuują działania ofensywne w rejonie Bachmutu

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy potwierdził w sobotę, że strona rosyjska kontynuuje działania ofensywne w pobliżu Bachmutu, w obwodzie donieckim, i w obwodzie zaporoskim, angażując dodatkowe siły powietrzne.

Sztab Generalny poinformował, że: "Nie można mówić, że ma miejsce jakaś duża ofensywa. Są to małe grupy liczące około dziesięciu osób, które wróg rzucił, aby sprawdzić siłę naszej obrony".

Według ocen ukraińskich wojskowych Rosja stara się poprawić swoje pozycje w okolicach Zaporoża. Nie wyklucza się jednak "bardziej aktywnych" ruchów Rosji, ponieważ zgromadziła ona "pewne siły" w tym rejonie.

W ciągu ostatnich 24 godzin w obwodzie zaporoskim ponad 25 miejscowości znalazło się pod ostrzałem artyleryjskim, poinformował sztab.

Szef wojskowej administracji obwodu zaporoskiego Ołeksandr Staruch podał, że w sobotę Rosja przeprowadziła jeden nalot i nasiliła ostrzał artyleryjski, a w wyniku rosyjskiego ataku zginął jeden cywil.

Brytyjski wywiad ocenił w sobotę, że w obwodzie zaporoskim obie strony zgromadziły znaczne siły, które prowadziły wymianę artyleryjską i potyczki, ale unikały działań ofensywnych na dużą skalę.

