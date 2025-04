Rosyjskie ataki na Chersoń, Nikopol i Dniepr. Są ofiary śmiertelne

Czwartek 17 kwietnia to 1048. dzień wojny w Ukrainie. Cztery osoby zginęły, a 17 zostało rannych w czwartek w wyniku ataków Rosji z użyciem lotnictwa, dronów i artylerii w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy. Rosyjska ciężka artyleria ostrzelała w czwartek także miasto Nikopol w obwodzie dniepropietrowskim na środkowym wschodzie Ukrainy, zabijając co najmniej dwóch cywilów. Co najmniej trzy osoby zginęły, a 28 odniosło obrażenia w zmasowanym ataku rosyjskich dronów na miasto Dniepr w środkowo-wschodniej Ukrainie w nocy ze środy na czwartek.