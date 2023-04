Rosjanie nieco się cofnęli na kierunku donieckim, aktywizują się pod Kupiańskiem 02.04.2023 16:54 Wojska Rosji na kierunku donieckim wycofały się z niektórych pozycji - powiedział w niedzielę przedstawiciel armii ukraińskiej Ołeksij Dmytraszkiwski. Inny rzecznik armii Serhij Czerewaty powiedział, że Rosjanie aktywizują się na kierunku łymanskim i kupiańskim. Niedziela 2 kwietnia to 403. dzień wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie (autor: NEXTA/Twitter)

Rosjanie wycofali się z niektórych pozycji na kierunku donieckim i teraz armia ukraińska przygotowuje pozycje w celu prowadzenia działań obronnych - powiedział Dmytraszkiwski, przedstawiciel wojskowych służb prasowych Ukrainy. Zastrzegł jednak, że Rosjanie wciąż prowadzą działania szturmowe w rejonie Awdijiwki, Marjinki i Karliwki. W nocy przeprowadzili dziesięć ataków. "Wszystkie działania szturmowe wroga odbyły się bez wsparcia techniki, tylko w jednym wypadku wróg użył dwóch czołgów" - powiedział Dmytraszkiwski. Poinformował także, że na południu kraju, na kierunku zaporoskim Rosjanie prowadzą prace fortyfikacyjne.

Biuro prezydenta: sześć osób zginęło w ostrzale Kostiantyniwki

Sześć osób zginęło w ostrzale Kostiantyniwki w obwodzie donieckim; Rosjanie ostrzelali miasto z systemów przeciwlotniczych S-300 i artylerii rakietowej Uragan - poinformował w niedzielę Andrij Jermak, szef biura (kancelarii) prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. "Rannych jest osiem osób, które zostały trafione odłamkami. Wszystkim udzielana jest pomoc lekarska. Zginęło sześć osób" - napisał Jermak w komunikacie na serwisie Telegram.

"Uszkodzonych zostało 16 bloków mieszkalnych, osiem domów prywatnych, placówka dla dzieci w wieku przedszkolnym, budynek państwowej kontroli podatkowej w Kostiantyniwce, rury gazowe oraz trzy samochody" - dodał szef kancelarii prezydenta. Wcześniej szef obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko poinformował, że Rosjanie ostrzelali w niedzielę rano centrum Kostiantyniwki. Kyryłenko podał wówczas, że zginęły trzy osoby, a sześć zostało rannych. Ostrzał spowodował liczne uszkodzenia wielopiętrowych domów mieszkalnych w Kostiantyniwce i domów prywatnych.

Władze: w okupowanym Melitopolu miały miejsce eksplozje



O odgłosach eksplozji w okupowanym przez Rosjan Melitopolu, w obwodzie zaporoskim, powiadomił w niedzielę mer Iwan Fedorow. „Ustalamy, co tym razem płonie u wroga. Czekamy na szczegóły od sztabu generalnego (ukraińskiej armii)” – dodał urzędnik. „Niedziela wybuchowa dla okupantów w Melitopolu. W mieście słychać wybuchy” – poinformował ukraiński mer tego miasta.



Południowa część obwodu zaporoskiego - w tym m.in. Melitopol i Berdiańsk – została zajęta w pierwszych dniach rosyjskiej pełnoskalowej inwazji. Ukraińskie władze nie mają dostępu do okupowanych terenów.

Według ekspertów to właśnie w tym regionie może w przyszłości dojść do ukraińskiej kontrofensywy.

