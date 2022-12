Ponad 60 proc. rosyjskich rakiet wymierzonych w cele cywilne RDC 09.12.2022 22:51 Spośród rosyjskich rakiet, które od 24 lutego zostały wystrzelone na Ukrainę, 62 proc. było wymierzonych w cele cywilne - oświadczył w piątek prezydent Ukrainy Wołodymr Zełenski. W Charkowie pożegnano w piątek Janusza Szeremetę i Krzysztofa Tyfla, dwóch polskich ochotników Legionu Międzynarodowego, którzy polegli, walcząc po stronie ukraińskiej w wojnie z Rosją. Polska Biblioteka Medyczna w Kijowie, która ucierpiała od odłamków rosyjskiej rakiety, potrzebuje wsparcia na remont zniszczonych pomieszczeń. Piątek to 289. dzień wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie (autor: NEXTA)

Spośród rosyjskich rakiet, które od 24 lutego zostały wystrzelone na Ukrainę, 62 proc. było wymierzonych w cele cywilne; to uderzenie w ludzkość; zbrodnie Rosjan na Ukrainie nie mają precedensu od czasów II wojny światowej - oświadczył w piątek prezydent Ukrainy Wołodymr Zełenski.

"Ukraińskie miejscowości, nasze miasta, nasze wsie, które rosyjska artyleria zmienia w gruzy; nie jedno, nie dwa, ale dziesiątki tak zniszczonych miast i wsi. Stosowany przez rosyjskie lotnictwo i siły rakietowe terror przypomina nazistowskie bombardowania Wielkiej Brytanii i Londynu. Spośród wszystkich pocisków rakietowych, wystrzelonych przez wojska rosyjskie od 24 lutego, 62 proc. było skierowanych konkretnie przeciwko obiektom cywilnym, przeciwko ludziom, przeciwko ludzkości" - mówił Zełenski podczas odbywającej się w Kijowie konferencji "Prawa człowieka w mrocznych czasach". Wydarzenie zorganizowano z okazji 74. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Zbrodnie państwa rosyjskiego na terytorium Ukrainy, w szczególności przeciwko narodowi ukraińskiemu, nie mają precedensu od czasów II wojny światowej - podkreślił prezydent. Przypomniał o tym, że na terenach wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji odkrywane są masowe groby i sale tortur. Rosjanie przymusowo deportowali do Rosji ponad 2 mln Ukraińców, prowadzą obozy filtracyjne, porywają ukraińskie dzieci i oddają je do nielegalnej adopcji, prowadzą ostrzał terenów przygranicznych - wyliczał Zełenski.

Uchwaloną w 1948 r. Deklarację przyjęło ponad 190 państw, ale czy obecnie świat jest naprawdę zjednoczony wokół wyrażonych w tym dokumencie idei - pytał prezydent. Ocenił, że wiele mechanizmów, które w zamyśle mają chronić przed ludobójstwem istnieje tylko formalnie.

"Ale teraz to zmienimy. Z wszystkimi, którzy dziś pomagają Ukrainie i Ukraińcom. I robimy to nie tylko dla siebie. (...) Broniąc się teraz przed Rosjanami, zmieniamy słowa wielu konwencji i deklaracji w konkretne czyny, dla dobra ludzi i całej ludzkości" - podkreślił Zełenski.

Po raz kolejny wezwał do powołania międzynarodowego trybunały, który osądzi Rosję jako państwo-agresora. Zaznaczył, że wszyscy Rosjanie odpowiedzialni za zbrodnie wojenne zostaną indywidualnie rozliczeni przed ukraińskim lub międzynarodowym wymiarem sprawiedliwości.

W Charkowie pożegnano polskich żołnierzy Legionu Międzynarodowego

W Charkowie pożegnano w piątek Janusza Szeremetę i Krzysztofa Tyfla, dwóch polskich ochotników Legionu Międzynarodowego, którzy polegli, walcząc po stronie ukraińskiej w wojnie z Rosją. Wraz z nimi pożegnano Amerykanina Claytona Hightowera.

„Janusz Szeremeta, Krzysztof Tyfel, Clayton Hightower. Dziś w #Charków pożegnaliśmy żołnierzy Legionu Międzynarodowego walczących w obronie Ukrainy i nie tylko jej. Informacje o pogrzebach będą w późniejszym terminie” – poinformowała na Facebooku dziennikarka „Wprost” Karolina Baca-Pogorzelska, która utrzymuje stały kontakt z Polakami z Legionu.

Opublikowała zdjęcie trzech trumien, stojących na cmentarzu. Dwie z nich owinięte były flagami Polski i Ukrainy. Na trzeciej była flaga Stanów Zjednoczonych i ukraińska.

Wiadomość o śmierci Polaków nadeszła w poniedziałek. Janusz Szeremeta, pseudonim „Kozak”, pochodził z Dynowa w Podkarpackiem. Do składającego się z cudzoziemców Legionu Międzynarodowego zgłosił się na ochotnika.

Korespondent PAP rozmawiał z Szeremetą przez telefon 11 listopada. „Uwierz mi, że jeszcze będzie o nas głośno” – powiedział wówczas Polak.

„Ja wiem, że my już stamtąd nie wrócimy. Chyba, że zerwiemy kontrakt. Tam jest taki młyn, że ja wiem, że jedyną opcją przeżycia dla mnie jest wrócić do domu. Ale ja nie wrócę do domu, bo ja jestem częścią tego i ja tam muszę być. Wiem jednak, że w końcu mnie trafi” – mówił Szeremeta.

Drugi poległy na wschodzie Ukrainy to pochodzący z Częstochowy Krzysztof Tyfel. On również walczył w szeregach Legionu Międzynarodowego. Przed laty działał w harcerstwie i Związku Strzeleckim.

Przed wyjazdem na wojnę Krzysztof mówił, że musi tam być, bo ludziom dzieje się krzywda. Był idealistą, uosobieniem uczciwości, szczerości i honoru, nigdy nie odmawiał pomocy – wspominają go znajomi i przyjaciele.

W ciągu doby siły rosyjskie prawie 70 razy ostrzelały obwód chersoński

W ciągu minionej doby siły rosyjskie 68 razy ostrzelały obwód chersoński na południu Ukrainy; rannych zostało osiem osób – powiadomiły w piątek lokalne władze. Rosjanie atakują nie tylko na froncie, ale także w innych regionach – w sumie ostrzały miały miejsce w ośmiu obwodach.

W obwodzie chersońskim przeciwnik prowadził ostrzał z artylerii, wyrzutni wieloprowadnicowych, czołgów i moździerzy, atakując cele cywilne, osiedla, domy, bloki mieszkalne; osiem osób jest rannych - powiadomił szef władz obwodu Jarosław Januszewycz.

Prokuratura generalna Ukrainy powiadomiła z kolei, że w Chersoniu co najmniej dwie osoby zginęły w czwartek w wyniku ostrzału artyleryjskiego.

Intensywnie ostrzeliwany był także obwód zaporoski, gdzie zniszczone zostały co najmniej trzy obiekty mieszkalne i infrastruktura. Podobna sytuacja miała miejsce w obwodzie dniepropietrowskim, gdzie wojska rosyjskie używały wyrzutni Grad i ciężkiej artylerii.

Ostrzały artyleryjskie i rakietowe Rosjanie prowadzili w obwodzie charkowskim; co najmniej cztery osoby zostały ranne.

W obwodzie donieckim, gdzie toczą się najcięższe walki, zginęło pięciu cywilów, a dwie osoby zostały ranne.

Rosjanie ostrzeliwali cele cywilne także w obwodach sumskim, ługańskim i mikołajowskim.

Ukraiński Sztab Generalny poinformował o działaniach ofensywnych agresora na kierunkach bachmuckim i awdijiwskim w obwodzie donieckim. Wojska ukraińskie odparły ataki w rejonie Biłohoriwki w obwodzie ługańskim, a także pod Kliszczijiwką i Marjinką w obwodzie donieckim.

Wojska rosyjskie przeprowadziły w ciągu doby pięć ataków rakietowych i trzy lotnicze, a także 54 ostrzały z wyrzutni wieloprowadnicowych.

Polska biblioteka w Kijowie ucierpiała po rosyjskim ostrzale; stanowi główne źródło wiedzy medycznej w Ukrainie

Polska Biblioteka Medyczna w Kijowie, która ucierpiała od odłamków rosyjskiej rakiety, potrzebuje wsparcia na remont zniszczonych pomieszczeń. To jedyna taka biblioteka poza granicami Polski i główne źródło wiedzy medycznej w Ukrainie – mówią lekarze.

Polska Biblioteka Medyczna im. prof. Zbigniewa Religi działa od 2010 r. przy Narodowej Bibliotece Nauk Medycznych Ukrainy. W październiku w budynek, w którym się znajduje, trafiły odłamki wystrzelonej przez Rosję rakiety. Fala uderzeniowa zniszczyła okna i drzwi oraz uszkodziła ściany i dach.

„Pierwsza rakieta spadła obok uniwersytetu, druga w parku, na placu zabaw dla dzieci. To bardzo blisko od nas, więc i nam się dobrze oberwało” – oprowadza po zabytkowych wnętrzach Narodowej Naukowej Biblioteki Medycznej pełniąca obowiązki dyrektora Tetiana Ostapenko.

Wybuch uszkodził niedawno odrestaurowane drzwi wejściowe i zniszczył 80 okien. „Straty są ogromne: pęknięcia w ścianach, odłamki przebiły dach, a szkło wywoziliśmy taczkami przez trzy dni” – wspomina.

Odłamki i podmuch po wybuchu uderzyły we frontową ścianę biblioteki. Bezpośrednio za nią znajdują się pomieszczenia Polskiej Biblioteki Medycznej.

„Rakiety spadły około godziny 8., kiedy nie było jeszcze pracowników. W polskiej bibliotece zastaliśmy przewrócone regały, porozrzucane książki, na biurku, przy którym pracują ludzie, leżała okienna rama. Zbiory, dzięki Bogu, nie ucierpiały” – mówi Ostapenko.

Pani dyrektor z dumą wskazuje, że Polska Biblioteka Medyczna może pochwalić się m.in. prywatnym księgozbiorem profesora Zbigniewa Religi. Jej zasoby są także stale uzupełniane przez najnowszą literaturę, którą przekazują wydawnictwa z Polski.

„Wszystkie najważniejsze polskie wydawnictwa medyczne przysyłają nam swoje wydania, dzięki czemu nasi lekarze mają okazję poznać współczesną literaturę medyczną. Nasi studenci i lekarze bardzo ją sobie cenią” – podkreśla.

Polski lekarz Krzysztof Królikowski, który studiował w Kijowie i był jednym z pomysłodawców założenia Polskiej Biblioteki Medycznej powiedział PAP, że jest ona bardzo ważna także dla ukraińskich lekarzy o polskim pochodzeniu.

„Jest to jest jedyna tego typu biblioteka poza granicami Polski i główne źródło wiedzy medycznej na Ukrainie” – zaznaczył.

„Dla lekarzy Polaków na wschodzie i dla lekarzy ukraińskich jest to bardzo ważne miejsce, gdyż jest to nie tylko zbiór cennej literatury. Mimo trwającej wojny zbiór ten jest cały czas uzupełniany o najnowsze wydania, darowane przez polskie wydawnictwa medyczne” – wyjaśnił.

Królikowski mieszka w Warszawie, ale cały czas utrzymuje kontakty z pracownikami Polskiej Biblioteki Medycznej. Jest prezesem Stowarzyszenia Dawny Szpital Ujazdowski, które również współpracuje z Biblioteką. Jak podkreśla, dla naprawy zniszczeń potrzebuje ona pomocy z zewnątrz.