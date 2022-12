Ostrzelany oddział położniczy w Charkowie. Wcześniej urodziły się tam dzieci RDC 28.12.2022 14:30 Rosjanie ostrzelali oddział położniczy szpitala w Chersoniu. Na szczęście obyło się bez ofiar. Na terytorium całej Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy, może mieć to związek z ruchami na lotnisku na Białorusi. Ponad 700 obiektów infrastruktury krytycznej zostało zniszczonych na Ukrainie od wybuchu wojny. Środa to 308. dzień wojny w Ukrainie.

Środa to 308. dzień wojny w Ukrainie (autor: Volodymyr Zelensky/Facebook)

- Wojska rosyjskie ostrzelały we wtorek oddział położniczy szpitala w Chersoniu, gdzie wcześniej tego dnia urodziło się dwoje dzieci - poinformował współpracownik prezydenta Ukrainy, Kyryło Tymoszenko. Nazwał on "cudem" to, że ostrzał nie spowodował ofiar.

- Ostrzelano miejsce, gdzie dziś urodziło się dwoje dzieci. Przed atakiem lekarze zdążyli zakończyć cesarskie cięcie - napisał wiceszef kancelarii prezydenta. Zamieścił zdjęcia, na których widać wybite okna, zniszczenia ścian i dachu.

<center><script async src="https://telegram.org/js/telegram-widget.js?21" data-telegram-post="tymoshenko_kyrylo/3198" data-width="100%"></script></center>

Agencja Interfax-Ukraina podała, że w trakcie ostrzału lekarze i pacjenci byli w schronie. Jak przekazał Tymoszenko, na oddziale przebywało pięć kobiet po porodzie.

Alarm przeciwlotniczy

Na terytorium całej Ukrainy w środę ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Jak powiadomiły ukraińskie kanały na Telegramie i agencja Reutera, może mieć to związek ze startem rosyjskich myśliwców z jednego z lotnisk wojskowych na terytorium Białorusi.

Sztab generalny ukraińskiej armii wyjaśnił w listopadzie, że myśliwce MiG-31K, który wylatują z lotniska w Maczuliszczach na Białorusi, mogą przenosić rakiety ponaddźwiękowe Kinżał, obejmujące swoim zasięgiem całą Ukrainę.

- Dlatego tak często ogłaszany jest alarm przeciwlotniczy w całym kraju – powiadomiono. Rosyjskie MiG-i nie opuszczają podczas takich lotów przestrzeni powietrznej Białorusi.

Jak tłumaczyli wojskowi, maszyny wroga są wykorzystywane do lokalizowania ukraińskich systemów obrony powietrznej. Równocześnie z MiG-31K w tym celu zazwyczaj wylatuje rosyjski samolot wczesnego ostrzegania A-50.

Zniszczona infrastruktura

- Od początku wojny na Ukrainie wojska rosyjskie zniszczyły ponad 700 obiektów infrastruktury krytycznej w tym kraju. Są to gazociągi, podstacje elektryczne, mosty i inne - poinformował we wtorek wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy Jewhienij Jenin.

Według Jenina, w sumie w wyniku rosyjskich ataków zniszczono na Ukrainie ponad 35 000 obiektów.

Przymusowe nadawanie rosyjskich paszportów

W okupowanym obwodzie ługańskim, na wschodzie Ukrainy, lokalni zarządcy z nadania Kremla zmuszają rodziców do występowania o nadanie rosyjskiego obywatelstwa dzieciom. W przypadku odmowy trzeba liczyć się np. ze zwolnieniem z pracy - powiadomiły w środę lojalne wobec Kijowa władze Ługańszczyzny.

Nowe, obowiązujące od niedawna przepisy dotyczą dzieci poniżej 14. roku życia. Przynajmniej jedno z rodziców ubiegających się o paszport dla swojego dziecka powinno mieć rosyjskie obywatelstwo. Rzecz jasna, z całej procedury można zrezygnować, ale wówczas od razu podlega się zwolnieniom grupowym w miejscu pracy albo przestaje się otrzymywać świadczenia socjalne. Okupanci nie pozostawiają czasu do namysłu - zaalarmowała administracja obwodu ługańskiego w porannym komunikacie na Telegramie.

<center><script async src="https://telegram.org/js/telegram-widget.js?21" data-telegram-post="luhanskaVTSA/7692" data-width="100%"></script></center>

To, czego (Kreml) nie uważał za stosowne (zrobić) w ciągu ośmiu minionych lat, próbuje (teraz) przeprowadzić w ciągu kilku miesięcy, aby wzbudzić w ludziach nieufność wobec Ukrainy i jednocześnie wzmocnić własną propagandę - wyjaśniły regionalne władze.

Większość obwodu charkowskiego odbita

- W obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy pod okupacją rosyjską pozostaje 29 miejscowości, czyli co najmniej 2 proc. terytorium tego regionu - poinformował we wtorek szef administracji obwodowej Ołeh Syniehubow. Rosjanie okupowali wcześniej 32 proc. tego obwodu; zostali wyparci przez ukraińską kontrofensywę.

Trzy spośród tych miejscowości leżą w "szarej strefie", czyli "na ich terenie toczą się aktywne działania bojowe" - powiedział Syniehubow, cytowany przez agencję Ukrinform. Zapewnił, że władze ukraińskie podtrzymują kontakt ze wszystkimi 29 okupowanymi miejscowościami. - Reagujemy dość szybko na zapytania o ewakuację. Nie jest tam ona masowa - ludzie, którzy chcieli wyjechać, już to zrobili - dodał.

Czytaj też: W okupowanej Makiejewce zastrzelono 8-osobową rodzinę