Ostrzał w miejscowości Hirnyk. Zginęło dwóch cywilów, 10 osób rannych RDC 12.12.2022 22:35 W ostrzale miejscowości Hirnyk w obwodzie donieckim zginęły dwie osoby, a 10 zostało rannych – powiadomiła w poniedziałek prokuratura generalna Ukrainy. Kolejny ostrzał Chersonia spowodował jedną ofiarę śmiertelną, a dwie osoby są ranne. Mieszkańcy Ukrainy, odcięci od prądu przez rosyjskie bombardowania infrastruktury, coraz częściej giną w pożarach, wywołanych przez nieostrożne używanie otwartego ognia w mieszkaniach. Tylko w ciągu ostatniej doby w ten sposób zginęło dziesięć osób – podało w poniedziałek MSW w Kijowie. Poniedziałek to 292. dzień wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie (autor: NEXTA)

Trzech pirotechników Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) zginęło, a dwóch innych zostało rannych podczas operacji rozminowywania w obwodzie donieckim - podała w poniedziałek służba prasowa DSNS.

"Do tragedii doszło 12 grudnia podczas rozminowywania terenu w Kostiantyniwce, w rejonie kramatorskim. Nastąpiła detonacja, w wyniku której zginęły trzy osoby" - poinformowała DSNS.

Ofiary miały 43, 24 i 22 lata - podano w komunikacie. Dwóch kolejnych pirotechników zostało rannych, lekarze walczą o ich życie.

Rosja wciela kobiety do wojska

1. Korpus Armii Rosyjskiej mobilizuje kobiety w celu uzupełnienia strat; pierwszych 28 kobiet zostało powołanych do wojska w Donbasie i wysłanych na szkolenie - poinformował w poniedziałek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Pierwsze kobiety zostały zmobilizowane i wysłane na szkolenie przez komendę uzupełnień w dzielnicy Kalininskiej w okupowanym przez Rosjan Doniecku - powiadomił sztab we wpisie na Facebooku.

Nie ma doniesień na temat tego, jakie funkcje zmobilizowane kobiety miałyby pełnić w szeregach armii.

MSW: odcięci od prądu ludzie giną w pożarach używając otwartego ognia w mieszkaniach

Mieszkańcy Ukrainy, odcięci od prądu przez rosyjskie bombardowania infrastruktury, coraz częściej giną w pożarach, wywołanych przez nieostrożne używanie otwartego ognia w mieszkaniach. Tylko w ciągu ostatniej doby w ten sposób zginęło dziesięć osób – podało w poniedziałek MSW w Kijowie.

„W Ukrainie wzrosła liczba pożarów wywołanych przez nieprawidłowe korzystanie z turystycznych palników gazowych. To właśnie na nich obywatele coraz częściej gotują jedzenie i grzeją wodę podczas odłączeń prądu” – wyjaśniło MSW.

„Tylko ostatniej doby w Ukrainie doszło do 142 pożarów, z czego 91 w budynkach mieszkalnych. Zginęło dziesięcioro ludzi, ucierpiało sześcioro” – napisał resort w komunikacie na Telegramie.

MSW zaapelowało do społeczeństwa o ostrożne korzystanie z palników i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Rosja od kilku tygodni atakuje Ukrainę, uderzając w infrastrukturę energetyczną. Powoduje to zniszczenia w tym sektorze i wywołuje problemy z dostawami prądu i wody.

W nocy z piątku na sobotę siły rosyjskie zaatakowały z użyciem irańskich dronów południowe obwody Ukrainy, w tym Odessę. Również i te uderzenia były wymierzone w obiekty infrastruktury energetycznej.

Odnosząc się do tych nalotów prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył w opublikowanym w niedzielę późnym wieczorem wystąpieniu, że po atakach sytuacja w Odessie i innych miejscach regionu jest trudna. Szef państwa podkreślił, że "bardzo trudna sytuacja" z dostawami prądu panuje także m.in. w regionie Lwowa, Winnicy, Kijowa, Tarnopola i Sum.

W ostrzale Hirnyka w obwodzie donieckim zginęły dwie osoby; w Chersoniu jedna ofiara śmiertelna

W ostrzale miejscowości Hirnyk w obwodzie donieckim zginęły dwie osoby, a 10 zostało rannych – powiadomiła w poniedziałek prokuratura generalna Ukrainy. Kolejny ostrzał Chersonia spowodował jedną ofiarę śmiertelną, a dwie osoby są ranne.

Hirnyk wojska rosyjskie ostrzelały z systemu artylerii rakietowej Uragan. Celem ataku było centrum miejscowości, uszkodzone zostały budynki mieszkalne, bank.

Po raz kolejny ostrzeliwany był Chersoń, stolica obwodu na południu kraju oraz okolice tego miasta. Rosjanie zastosowali artylerię i artylerię rakietową. Zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. Pociski trafiły w budynki mieszkalne, zapaliło się kilka mieszkań w bloku.

Rzecznik MSZ: kolejna zakrwawiona przesyłka, tym razem w ambasadzie w Grecji

Placówki dyplomatyczne Ukrainy nadal otrzymują zakrwawione przesyłki; tym razem trafiła ona do ambasady w Grecji – powiadomił w poniedziałek rzecznik ukraińskiej dyplomacji Ołeh Nikołenko. Dodał, że MSZ w Kijowie odnotowało już 33 podobne groźby.

„Rano do ambasady Ukrainy w Grecji nadeszła zakrwawiona paczka. (…) Grecka policja rozpoczęła działania śledcze” – napisał Nikołenko na Facebooku.

Rzecznik przekazał, że adres nadawcy jest taki sam, jak w przypadku poprzednich przesyłek: to salon samochodowy Tesla w niemieckim Sindelfingen.

Nikołenko oświadczył, że ukraiński MSZ oczekuje „przyspieszenia śledztwa przez niemieckie organy porządku”.

Podsumował również, że dotychczas ukraińskie placówki dyplomatyczne otrzymały 33 groźby w 17 krajach. Jak wymienił, były to: jedna próba zamachu, dwa zawiadomienia o podłożeniu bomby, jeden przypadek wandalizmu, jedna groźba przesłana w liście oraz 28 zakrwawionych przesyłek.

W zeszłym tygodniu minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba poinformował, że przesyłki z groźbami przesłano do ambasad we Włoszech, Polsce, Portugalii, Rumunii i Danii oraz do konsulatu w Gdańsku. Groźne pakunki wysyłano także do placówek w Austrii, Watykanie, Hiszpanii, Kazachstanie, Holandii, USA, Francji, Chorwacji, Czechach i na Węgrzech.

Kułeba pisał wtedy na Facebooku, że listy są wysyłane z oddziałów pocztowych, gdzie nie ma kamer zaś sprawcy nie zostawiają śladów DNA.

Wcześniej informowano, że w pakunkach wysyłanych do ukraińskich dyplomatów znajdowały się m.in. oczy zwierząt i ładunki wybuchowe.

Zełenski: sytuacja w Odessie i innych regionach jest trudna

Z powodu rosyjskich ataków na ukraińską sieć energetyczną sytuacja w Odessie, jak również w innych regionach kraju jest trudna - powiedział w niedzielę wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu wideo.

"Robimy wszystko, żeby przywrócić światło w Odessie" - zapewnił Zełenski.

Wojska rosyjskie zaatakowały, wykorzystując głównie irańskie drony, południowe obwody Ukrainy wraz z Odessą w nocy z piątku na sobotę. Celem tych ataków były przede wszystkim obiekty infrastruktury energetycznej.

Zełenski podkreślił, że "bardzo trudna sytuacja", jeśli chodzi o dostawy prądu, jest także w innych rejonach, do których zaliczył m. in. Lwów, Winnicę, Kijów, Tarnopol i Sumy.

Od kilku tygodni rosyjskie ataki koncentrują się na ukraińskiej infrastrukturze energetycznej, powodując znaczne zniszczenia w tym sektorze i problemy z dostawami prądu i wody.