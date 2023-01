Ostrzał w Berysławiu w obwodzie chersońskim. Zginął 12-latek i jego rodzice RDC 05.01.2023 21:29 12-letni chłopiec i jego rodzice zginęli w ostrzale rosyjskim w Berysławiu w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy. Dowodzona i finansowana przez bliskiego Putinowi biznesmena Jewgienija Prigożyna prywatna firma wojskowa, znana jako grupa Wagnera rekrutuje w Czeczenii więźniów politycznych - poinformował w czwartek ukraiński wywiad wojskowy (HUR). Czwartek to 315. dzień wojny w Ukrainie.

Ostrzał w Berysławiu w obwodzie chersońskim. Zginął 12-latek i jego rodzice (autor: NEXTA)

Straty osobowe rosyjskich grup szturmowych pod Bachmutem wynoszą około 80 proc.; dowódcy wroga nie przejmują się nawet swoimi rannymi żołnierzami, pozostawiając ich na polu walki na pewną śmierć - powiadomił oficer ukraińskiej Gwardii Narodowej Wołodymyr Nazarenko, cytowany przez portal TSN.

"Mowa o stratach nawet nie oddziałów, nie formacji bojowych wagnerowców, ale po prostu bezładnych grup liczących po osiem, dziesięć czy dwadzieścia osób, którymi (rosyjskie wojska) próbują atakować (pod Bachmutem). Te straty osiągają 80 proc. Ranni najemnicy są pozostawiani sami sobie, żeby gnili, marzli i umierali w wyniku doznanych obrażeń i na skutek trudnych warunków pogodowych" - relacjonował Nazarenko.

Jak podkreślił, przeciwnik nie osiąga na kierunku bachmuckim żadnych sukcesów, a ukraińskie siły utrzymują pozycje obronne w pobliżu miasta. "Od 1 stycznia (rosyjska) linia (frontu) nie przesunęła się" - oznajmił rozmówca portalu TSN.

Wojska agresora próbują zająć Bachmut od sierpnia. Trwają tam obecnie najcięższe i najkrwawsze działania zbrojne w wojnie Rosji z Ukrainą. W ocenie lojalnych wobec Kijowa władz obwodu ługańskiego, w pobliżu Bachmutu, zrujnowanego w wyniku ostrzałów wroga, mogło w listopadzie walczyć nawet do 2 tys. więźniów zmobilizowanych na wojnę w rosyjskich zakładach karnych.

W drugiej połowie grudnia ukraińskie władze i media, a także rosyjskie propagandowe kanały na Telegramie i obserwatorzy z krajów zachodnich potwierdzali, że siły najeźdźcy zostały wyparte z południowych i wschodnich przedmieść Bachmutu. Jak donoszono, agresorzy nie kontrolują tam obecnie ani jednej dzielnicy mieszkaniowej.

Przed rosyjską inwazją Bachmut liczył ponad 70 tys. mieszkańców. Według szacunków władz w Kijowie może tam obecnie przebywać około 10 tys. osób.

12-letni chłopiec i jego rodzice zginęli w ostrzale rosyjskim w Berysławiu w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - poinformował w czwartek wiceszef biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Kyryło Tymoszenko.

"Dziś w mieście tragiczne nowiny - ostrzał okupantów. W wyniku uderzenia pocisku w dom mieszkalny zginęła rodzina" - napisał Tymoszenko na serwisie Telegram.

Dodał następnie pod adresem Rosjan: "rankiem mówią o "rozejmie bożonarodzeniowym", a w południe zabijają całą rodzinę. Czym zawinili mąż, jego żona i 12-letni syn? Szykowali się do spędzenia razem Bożego Narodzenia, ale zginęli we własnym domu w cynicznym ataku rosyjskim".

Berysław został wyzwolony spod okupacji rosyjskiej na początku listopada.

Zwierzchnik Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej (RPC) patriarcha Cyryl wezwał wcześniej w czwartek do "świątecznego rozejmu" między Rosją a Ukrainą. Miałby on trwać od południa w piątek 6 stycznia do północy w sobotę 7 stycznia, aby prawosławni mogli uczestniczyć w nabożeństwach bożonarodzeniowych. Zgodnie z kalendarzem juliańskim prawosławni świętują Boże Narodzenie 7 stycznia. Władze Ukrainy nazwały propozycję Cyryla pułapką, wskazując na wsparcie RPC dla inwazji na Ukrainę.

Media: Rosjanie potajemnie przewożą paliwo, umieszczając je w wozach transportujących rzekomo drewno

Rosyjscy żołnierze potajemnie przewożą paliwo, umieszczając je w wozach transportujących rzekomo drewno - poinformował w czwartek ukraiński dziennikarz Andrij Caplijenko.

Dziennikarz umieścił na koncie na Telegramie zdjęcia ciężarówki transportującej drewno. Pod zewnętrzną warstwą załadowanego towaru przypominającego ułożone na przyczepie kłody widać jednak ukryte zbiorniki na paliwo.

Kamuflaż i zwodzenie przeciwnika są stałymi elementami każdej wojny. Na Ukrainie ustawiano dotąd m.in. drewniane atrapy wyrzutni HIMARS mające sprowokować Rosjan do marnowania drogich pocisków dalekiego zasięgu, a armia Białorusi rozmieszczała drewniane atrapy czołgów na terenach graniczących z Ukrainą.

Wywiad: tak zwana grupa Wagnera rekrutuje na wojnę więźniów politycznych w Czeczenii

Dowodzona i finansowana przez bliskiego Putinowi biznesmena Jewgienija Prigożyna prywatna firma wojskowa, znana jako grupa Wagnera rekrutuje w Czeczenii więźniów politycznych - poinformował w czwartek ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Według informacji wywiadu grupa Wagnera rozpoczęła rekrutację więźniów z zakładów karnych na terenie Republiki Czeczeńskiej, będącej częścią składową Federacji Rosyjskiej. Jak poinformował HUR, większość z tych więźniów została skazana pod sfabrykowanymi zarzutami za działalność polityczną.

Więźniowie werbowani są w koloniach karnych w Argunie i Czernokozowie. Z obu kolonii "zmobilizowano" już ponad 50 więźniów. Pracownicy kolonii za ujawnienie tych informacji już otrzymują pogróżki - podał ukraiński wywiad.

Tak zwana grupa Wagnera to należąca do biznesmena Jewgienija Prigożyna prywatna firma wojskowa. Doniesienia o tym, że werbuje więźniów na wojnę z Ukrainą pojawiają się już od kilku miesięcy. O werbowaniu więźniów informował między innymi wtrącony do łagru przeciwnik Putina Aleksiej Nawalny.

W listopadzie amerykański portal Daily Beast podał, że grupa werbuje na wojnę z Ukrainą bojowników z antyrządowych milicji w Republice Środkowoafrykańskiej. Informowano, że żołnierze ci, zwani czarnymi Rosjanami, są źle traktowani przez dowódców, a kilkudziesięciu z nich już zaginęło na froncie.

Prigożyn jest biznesmenem blisko związanym z Władimirem Putinem. Zasłynął m.in. jako właściciel firmy dostarczającej cateukrring na Kreml, a także jako nieformalny patron internetowych farm trolli.

