Ostrzał służb ratunklowych w Chersoniu. Jedna osoba zginęła, osiem jest rannych RDC 20.06.2023 22:59 We wtorek rosyjskie wojska ostrzelały w Chersoniu pracowników ukraińskich służb ratunkowych, którzy oczyszczali miasto po powodzi wywołanej wysadzeniem przez wroga zapory na Dnieprze w Nowej Kachowce; jedna osoba zginęła, a osiem zostało rannych - powiadomił Andrij Jermak, szef biura (kancelarii) prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Wtorek 20 czerwca to 482. dzień wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie (autor: NEXTA)

Wcześniej we wtorek szef władz obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin poinformował, że w godzinach porannych agresorzy zaatakowali z dział artyleryjskich obiekty cywilne w Chersoniu, m.in. budynki mieszkalne, placówkę oświatową i przedszkole. Zginął 27-letni mężczyzna. Pod ostrzałem znaleźli się również pracownicy służb medycznych, lecz wówczas nikt z nich nie ucierpiał.

"Popatrzcie na te obrazki. O co chodzi Rosjanom? Co chcieli udowodnić, ostrzeliwując regały z książkami? Wszystko odbudujemy, ale nie wybaczymy mordowania naszych ludzi" - dodał Prokudin w kolejnym komunikacie na Telegramie.

W Chersoniu i obwodzie chersońskim wciąż trwa usuwanie skutków powodzi. Najtrudniejsza sytuacja panuje w okupowanych Oleszkach i Hołej Prystani, gdzie prawdopodobnie zginęło kilkuset cywilów. 11 czerwca administracja regionu chersońskiego poinformowała, że siły agresora ostrzelały powodzian, którzy próbowali przeprawić się łodzią przez Dniepr na tereny kontrolowane przez władze w Kijowie. Śmierć poniosły trzy osoby, a 10 zostało rannych.

Zachodnia część obwodu chersońskiego, położona na prawym (zachodnim) brzegu Dniepru, w tym Chersoń, została wyzwolona przez ukraińskie wojska w listopadzie 2022 roku. Ziemie leżące po wschodniej stronie rzeki znajdują się pod rosyjską okupacją.

Już kilka dni po wycofaniu się z Chersonia najeźdźcy zaczęli ostrzeliwać to miasto i jego okolice ze stanowisk artyleryjskich rozmieszczonych po drugiej stronie Dniepru. W wyniku tych działań wroga regularnie giną cywile. Jedno z najtragiczniejszych takich zdarzeń miało miejsce 3 maja, gdy Rosjanie zabili na Chersońszczyźnie 23 osoby i ranili 46, w tym dwoje dzieci.

Władze: w zmasowanym ataku dronów Rosjanie trafili w ważny obiekt infrastruktury we Lwowie

Krytycznie ważny obiekt infrastruktury we Lwowie ucierpiał w wyniku przeprowadzonego przez siły rosyjskie zmasowanego ataku dronów, do którego doszło we wtorek wczesnym rankiem – poinformował szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksym Kozycki.

„Około godziny 5 rano Lwów został zaatakowany przez wrogie drony typu Shahed. (Rosjanie) trafili w krytycznie ważny obiekt. Trzy trafienia. Uszkodzony jest strop między piętrami, wybite okna. Ofiar i poszkodowanych nie ma. Był pożar” – napisał na Telegramie Kozycki; nie ujawnił, o jaki obiekt chodzi.

Siły powietrzne Ukrainy przekazały tymczasem, że ostatniej nocy wojska rosyjskie zaatakowały z użyciem dronów cele militarne i obiekty infrastruktury cywilnej. Shahedy były wypuszczane z obwodu briańskiego w Rosji oraz ze wschodniego wybrzeża Morza Azowskiego.

„Okupanci zastosowali 35 dronów uderzeniowych. Obronie powietrznej udało się zniszczyć 32” – uściślono w komunikacie na Telegramie.

Wcześniej informowano o zestrzeleniu 28 spośród 30 dronów. Ponad 20 wyprodukowanych w Iranie bezzałogowców zestrzelono nad obwodem kijowskim.

Rosjanie znów zaatakowali Kijów dronami, ostrzelali także Zaporoże

Rosja przeprowadziła w nocy z poniedziałku na wtorek atak dronami na Kijów - poinformowały władze obwodu kijowskiego. Wojska ukraińskie uruchomiły obronę powietrzną. W stolicy słychać było wybuchy

"Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy ostrzegają przed zagrożeniem rakietowym i zagrożeniem ze strony Rosjan przy użyciu dronów szturmowych w Kijowie i rejonach, w których ogłoszono stan alarmowy" - napisały władze lokalne w komunikacie, cytowanym przez agencję Ukrinform.

Rosjanie przeprowadzili również zmasowany atak powietrzny na Zaporoże i okolice miasta, niszcząc łączność, infrastrukturę rolną i własność prywatną.

Alarm lotniczy ogłoszono także w kilku innych regionach Ukrainy, m.in. w obwodach żytomierskim, chmielnickim i czerniowieckim.

