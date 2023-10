Osiem osób rannych po rosyjskim ataku na remizę strażacką w Iziumie RDC 27.10.2023 23:01 Osiem osób odniosło obrażenia na skutek rosyjskiego ataku na remizę strażacką w Iziumie w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy – poinformował w piątek minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko na Telegramie. Piątek 27 października to 610. dzień wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie (autor: Wołodymyr Zełenski/FB)

Do ataku rakietowego doszło w nocy z czwartku na piątek. „Czterech pracowników przebywa w szpitalu. Jest im udzielana niezbędna pomoc medyczna” – napisał Kłymenko.

Jak dodał, uszkodzona została też sama remiza oraz 13 sztuk sprzętu strażackiego.

Rzeczniczka sił ukraińskich na południu kraju Natalia Humeniuk podała w piątek, że w nocy ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła pięć z sześciu dronów Shahed, które atakowały obwody mikołajowski i chersoński na południu kraju. Trafiono w obiekt infrastruktury i wybuchł pożar, ale nie było ofiar.

Prorosyjski polityk ciężko ranny w wyniku postrzału

Prorosyjski polityk ukraiński Ołeh Cariow znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej po tym, jak został postrzelony - poinformowały w piątek ukraińskie media, powołując się na niezależny portal Krym-Realii.

Szef władz okupacyjnych w obwodzie zaporoskim Wołodymyr Rohow napisał na Telegramie, że stan Cariowa jest bardzo ciężki i znajduje się on obecnie na reanimacji.

Nie poinformowano, gdzie doszło do postrzelenia Cariowa, który był w przeszłości deputowanym ukraińskiego parlamentu.

W maju zeszłego roku sąd w Kijowie zaocznie skazał Cariowa na 12 lat więzienia za publiczne wzywanie w 2014 r. do działań mających na celu zmianę granic państwowych Ukrainy. Polityk krytykował wydarzenia na Majdanie i nazywał nowe władze ukraińskie nielegalnymi, a także opowiadał się za stworzeniem „Federacyjnej Republiki Noworosji” obejmującej szereg obwodów Ukrainy.

Później Cariowowi postawiono nowe zarzuty. W marcu 2022 r. przybył on do obwodu kijowskiego wraz z żołnierzami rosyjskimi i wzywał do poddania Krzywego Rogu rosyjskim okupantom.

14 lat więzienia dla rosyjskiego pilota za zabójstwo cywila

Na 14 lat więzienia skazał ukraiński sąd rosyjskiego pilota za zabójstwo cywila w Czernihowie na północnym wschodzie Ukrainy – poinformowało w piątek na Telegramie biuro prokuratora generalnego Ukrainy.

5 marca ubiegłego lotu pilot zestrzelonego rosyjskiego samolotu Aleksandr Krasnojarcew wylądował na podwórku domu w Czernihowie. Usiłował się ukryć, ale znalazł go właściciel budynku, który był w cywilnym ubraniu i nie miał przy sobie broni. Pilot go zastrzelił, po czym został schwytany przez ukraińskich żołnierzy.

Krasnojarcew był jednym z dwóch pilotów strąconego Su-34. Drugi również się katapultował, ale zginął. Obaj piloci uczestniczyli wcześniej w walkach w Syrii.

