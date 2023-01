Od początku rosyjskiej agresji w Ukrainie ujawniono ponad 600 rosyjskich agentów i szpiegów RDC 10.01.2023 22:49 Od początku rosyjskiej agresji ujawniono ponad 600 rosyjskich agentów i szpiegów, którzy prowadzili rozpoznanie i działalność wywrotową przeciwko naszemu państwu - poinformowała we wtorek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU). W ciągu minionych 24 godzin w wyniku rosyjskich ostrzałów zginęło czworo mieszkańców Ukrainy, a 30 zostało rannych - poinformował we wtorek na Telegramie Kyryło Tymoszenko, wiceszef biura (kancelarii) ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Wtorek to 320. dzień wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie (autor: NEXTA)

Od początku rosyjskiej agresji ujawniono ponad 600 rosyjskich agentów i szpiegów, którzy prowadzili rozpoznanie i działalność wywrotową przeciwko naszemu państwu - poinformowała we wtorek Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Według SBU od początku zbrojnej napaści Rosji prowadzonych jest lub prowadzono ponad 1,5 tys. postępowań karnych dotyczących zdrady i szpiegostwa, a ponad 340 spraw trafiło już do sądu.

SBU pochwaliła się w komunikacie kilkoma spektakularnymi sukcesami.

W sierpniu 2022 roku zatrzymano grupę dywersyjno-rozpoznawczą rosyjskiego wywiadu wojskowego, której celem była fizyczna likwidacja ministra obrony Ołeksija Reznikowa i szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego generała Kyryła Budanowa. W Kijowie SBU zneutralizowała rosyjską agenturę, w skład której wchodzili pracownicy Gabinetu Ministrów oraz Izby Handlowo-Przemysłowej Ukrainy. Urzędnicy przekazywali wrogowi dane wywiadowcze dotyczące układu granicy państwowej oraz dane osobowe ukraińskich stróżów prawa.

W Mikołajowie na południu Ukrainy zdemaskowano byłego szefa tamtejszej prokuratury obwodowej, który po 24 lutego 2022 roku dobrowolnie zaoferował swoją pomoc Rosji. Przekazywał on rosyjskim służbom specjalnym informacje o wynikach ostrzałów, hasła na punktach kontrolnych oraz informacje o rosyjskich jeńcach wojennych - napisała SBU.

W Chmielnickim w zachodniej Ukrainie SBU zatrzymała obywatela Rosji, który w styczniu 2022 roku przybył na Ukrainę, by prowadzić rozpoznanie i działalność wywrotową. Jego "legendą" były odwiedziny u krewnych, a zadaniem stworzenie rozbudowanej sieci agenturalnej do zbierania informacji wywiadowczych i prowadzenia sabotażu w zachodnich regionach Ukrainy.

W położonym na północnym zachodzie obwodzie wołyńskim zatrzymano obywatela Białorusi, który zbierał informacje o rozmieszczeniu i ruchu jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy w regionie - napisała SBU i dodała, że we wszystkich przypadkach prowadzi działania zmierzające do postawienia sprawców przestępstw przed sądem.

Wojsko: staramy się maksymalnie wyniszczyć oddziały wroga pod Sołedarem

Wojska ukraińskie starają się pod Sołedarem, w obwodzie donieckim, maksymalnie wyniszczyć oddziały rosyjskie, by zdobycie miasta okazało się pyrrusowym zwycięstwem najeźdźców - oświadczył we wtorek rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Czerewaty.

"Obrońcy Sołedaru robią teraz wszystko, aby wyniszczyć przeciwnika i maksymalnie zredukować jego liczebność, tak, by nawet małe sukcesy taktyczne (osiągnięte dzięki nadzwyczajnym wysiłkom i ciężkim stratom) prowadziły do +pyrrusowego+ zwycięstwa" - powiedział Czerewaty w ukraińskiej telewizji.

Od kilku dni w okolicach Sołedaru toczą się zażarte walki, miasto jest doszczętnie zniszczone. Zasadniczym celem oddziałów rosyjskich w tym rejonie jest zdobycie leżącego 10 km na południe od Sołedaru miasta Bachmut. We wtorkowej aktualizacji wywiadowczej brytyjski resort obrony podał, że w ciągu ostatnich czterech dni w pobliżu Sołedaru siły rosyjskie i pododdziały najemniczej Grupy Wagnera dokonały taktycznych postępów, a zdobycie Bachmutu jest w tej chwili prawdopodobnie głównym bezpośrednim celem operacyjnym Rosji.

Lokalne władze: rosyjscy okupanci zmusili dzieci z Mariupola do udziału w występach artystycznych dla wroga

Dzieci ze zniszczonego, okupowanego przez rosyjskie wojska Mariupola zostały zmuszone do podziękowań i występów artystycznych dla żołnierzy wroga; rodziców ostrzeżono, że każdy przejaw sprzeciwu spotka się z surową karą - powiadomił lojalny wobec Kijowa doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

"W poniedziałek dzieci zostały spędzone po to, by dziękować zabójcom swojego dzieciństwa, rodziców i bliskich. Dziękować i dostarczać rozrywki występami (artystycznymi). Rodziców ostrzeżono - jeśli ktoś będzie się sprzeciwiał albo nagrywał, to piwnice w Mariupolu już czekają na niezadowolonych. Jeśli do tego czasu istniało (w mieście) dno dna, to dzisiaj ostatecznie je przebito" - napisał Andriuszczenko na Telegramie. Samorządowiec dołączył do swojego komunikatu zdjęcia "występów" dla rosyjskich żołnierzy.

Andriuszczenko określił ten proceder mianem "piekła na Ziemi". "Jakiego łajdactwa jeszcze brakowało w Mariupolu?" Prawdopodobnie - takiego" - dodał doradca mera, przebywający na co dzień na terenach kontrolowanych przez rząd w Kijowie.

Przed napaścią Rosji na Ukrainę liczba mieszkańców Mariupola wynosiła około 430 tys. Według ONZ miasto opuściło około 350 tys. cywilów. Brak dokładnych danych o ofiarach rosyjskiej agresji w Mariupolu. Ukraińskie władze przypuszczają, że od lutego do maja 2022 roku mogły tam zginąć dziesiątki tysięcy osób.

W zrujnowanym mieście panuje bardzo trudna sytuacja humanitarna. Brakuje m.in. żywności, wody, lekarstw, ogrzewania, środków higienicznych i łączności.

Władze: w ciągu minionej doby w rosyjskich ostrzałach zginęło czworo cywilów, 30 zostało rannych

W ciągu minionych 24 godzin w wyniku rosyjskich ostrzałów zginęło czworo mieszkańców Ukrainy, a 30 zostało rannych - poinformował we wtorek na Telegramie Kyryło Tymoszenko, wiceszef biura (kancelarii) ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Dwie osoby poniosły śmierć w obwodzie chersońskim na południu kraju, a dwie kolejne w regionie charkowskim na północnym wschodzie. Obrażeń doznało 15 mieszkańców obwodu mikołajowskiego, siedmioro cywilów na Charkowszczyźnie, a także sześć osób w obwodzie donieckim i dwie w chersońskim - powiadomił polityk na Telegramie.

Piętnaścioro osób rannych w obwodzie mikołajowskim to ofiary rosyjskiego uderzenia na Oczaków - miasteczko nad Morzem Czarnym, położone nieopodal kontrolowanego przez agresora Półwyspu Kinburnskiego.

W poniedziałek regionalne władze informowały, że w wyniku ostrzałów wroga zginęły dwie kobiety w miejscowości Szewczenkowe w regionie charkowskim oraz dwóch mieszkańców Chersonia.

