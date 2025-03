Ostrzały obwodu donieckiego. Władze: 5 osób zabitych i 12 rannych RDC 12.03.2025 22:51 Środa 12 marca to 1012. dzień wojny w Ukrainie. Pięć osób zginęło, a 12 zostało rannych w wyniku ostrzałów obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy, atakowanego przez wojska Federacji Rosyjskiej – powiadomił w środę wieczorem szef wojskowych władz obwodowych Wadym Fiłaszkin.

Szef wojskowych władz obwodowych Wadym Fiłaszkin powiadomił w środę wieczorem, że w wyniku ostrzałów obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy, atakowanego przez wojska Federacji Rosyjskiej, zginęło pięć osób, a 12 zostało rannych.

Okupacyjne wojska przed południem zaatakowały miasto Pokrowsk, gdzie zginął 38-letni mężczyzna, a następnie Pawłohrad, gdzie zginęły dwie, a ranna została jedna osoba.

Po południu Rosjanie zrzucili 11 bomb na Kostiantyniwkę, zabijając dwie i raniąc osiem osób.

„Przeciwnik trzykrotnie zbombardował ponadto Drużkiwkę, raniąc trzy osoby, w tym dwoje dzieci w wieku 8 i 9 lat, oraz uszkadzając 32 obiekty, w tym wieżowce, domy prywatne, akademik i samochody” – napisał Fiłaszkin w Telegramie

Urzędnik wezwał mieszkańców zaatakowanych miast do wyjazdu na bardziej spokojne terytoria Ukrainy. „Po raz kolejny wzywam wszystkich do odpowiedzialności! Ewakuujcie się do bezpieczniejszych regionów Ukrainy!” – podkreślił.

Atak na Krzywy Róg

Szef administracji wojskowej Krzywego Rogu Ołeksandr Wiłkuł poinformował w środę, że w wyniku rosyjskiego ataku na miasto jedna osoba zginęła, a dziewięć zostało rannych. Ostatniej nocy i rano rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę, wykorzystując trzy rakiety i 133 drony; 98 dronów zestrzelono — przekazało dowództwo Sił Powietrznych w Kijowie.

„Zginęła kobieta w wieku 47 lat. Dziewięć osób zostało rannych. Wszyscy to cywile. Siedmiu rannych trafiło do szpitala — dwie kobiety i pięciu mężczyzn. Dwoje z nich jest w stanie ciężkim, jeden w stanie skrajnie ciężkim” — powiadomił Wiłkuł w Telegramie.

W porannym ataku rakietowym na położony w środkowej Ukrainie Krzywy Róg uszkodzony został obiekt infrastruktury. Rosjanie uszkodzili wielopiętrowe budynki mieszkalne, gmachy administracyjne, sklep, garaże i 12 samochodów. Krzywy Róg to miasto rodzinne prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Siły Powietrzne podały, że armia rosyjska zaatakowała trzema rakietami balistycznymi Iskander-M w kierunku Odessy i Krzywego Rogu oraz 133 bezzałogowymi samolotami uderzeniowymi Shahed i różnymi typami dronów przynęt.

Potwierdzono zestrzelenie 98 dronów w 15 obwodach Ukrainy. Na skutek zastosowania środków walki elektronicznej unieszkodliwiono 20 rosyjskich bezzałogowców. Rosyjski atak dotknął obwody odeski, dniepropietrowski, charkowski, sumski i kijowski.

