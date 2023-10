Międzynarodowa komisja: 30 tys. Ukraińców uznanych za zaginionych RDC 20.10.2023 22:54 Piątek 20 października to 603. dzień wojny w Ukrainie. Od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę na pełną skalę zaginęło 30 tys. ukraińskich cywilów - poinformowała Kathryne Bomberger, szefowa Międzynarodowej Komisji ds. Osób Zaginionych.

Wojna w Ukrainie (autor: PAP/EPA/KATERYNA KLOCHKO)

W ciągu ostatniej doby siły rosyjskie straciły 1380 żołnierzy – poinformował w piątek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Według ukraińskiego portalu Censor.net jest to najwięcej od lutego 2022 roku, czyli początku wojny.

1380 rosyjskich żołnierzy zabitych lub rannych w ciągu ostatniej doby podniosło łączny bilans strat rosyjskich w tej wojnie do ponad 292 tys. – podał sztab generalny w komunikacie na Facebooku.

Z zestawienia sztabu wynika, że siły rosyjskie straciły też w ciągu minionej doby 120 pojazdów opancerzonych i 29 systemów artyleryjskich oraz osiem dronów.

Międzynarodowa komisja: 30 tys. Ukraińców uznanych za zaginionych

Od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę na pełną skalę zaginęło 30 tys. ukraińskich cywilów - poinformowała Kathryne Bomberger, szefowa Międzynarodowej Komisji ds. Osób Zaginionych (ICMP).

"Obecnie to ok. 30 tys. osób. I to są tylko osoby cywilne. I obecnie nie jestem pewna, kogo uwzględnia ta liczba. Próbujemy ustalić, co to za liczby i co one oznaczają" - powiedziała Bomberger, cytowana przez Suspilne.

Jak dodała, liczba ta może uwzględniać osoby oddzielone od swoich bliskich, ludzi uwięzionych, osoby, które nie mają prawa do kontaktu z rodziną. Mogą to też być osoby, które zginęły, ale ich ciał nie zidentyfikowano, a także dzieci nielegalnie wywiezione z Ukrainy.

Bomberger podkreśliła, że bilans osób zaginionych rośnie. Zaznaczyła, że liczba zaginionych Ukraińców była już wysoka wkrótce po rozpoczęciu rosyjskiej agresji w 2014 roku, "jednak nie tak wysoka jak teraz".

Jak pisze Suspilne, ukraińskie MSW posiada informacje o 26 tys. zaginionych, w tym o 11 tys. cywilów i 16 tys. wojskowych.

