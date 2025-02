Gen. Syrski: Ukraina kontroluje ok. 500 km kwadratowych na terytorium Rosji RDC 13.02.2025 22:59 Czwartek 13 lutego to 1086. dzień wojny w Ukrainie. Ukraina kontroluje około 500 kilometrów kwadratowych obwodu kurskiego na zachodzie Rosji i zmusza armię tego państwa do przerzucania swoich najlepszych oddziałów z innych kierunków frontu – oświadczył w czwartek naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Ołeksandr Syrski. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski zatwierdził w czwartek decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy o nałożeniu sankcji m.in. na byłego prezydenta Petra Poroszenkę i prorosyjskiego oligarchę Wiktora Medwedczuka.

Wojna w Ukrainie (autor: =PAP/EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE)

Ukraina kontroluje około 500 kilometrów kwadratowych obwodu kurskiego na zachodzie Rosji i zmusza armię tego państwa do przerzucania swoich najlepszych oddziałów z innych kierunków frontu – oświadczył w czwartek naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Ołeksandr Syrski.

„Posiadamy dziś własną strefę bezpieczeństwa na terytorium Federacji Rosyjskiej, wzdłuż granicy Ukrainy; utrzymujemy blisko pół tysiąca kilometrów kwadratowych i zmuszamy Rosjan do przerzucania swoich najlepszych oddziałów bojowych z innych kierunków” - powiedział.

Syrski poinformował, że wizytował pozycje wojsk Ukrainy w obwodzie sumskim, przy granicy z Rosją.

„W zeszłym roku przeciwnik zamierzał przekształcić ten region w +strefę sanitarną+ i planował rozwinąć ofensywę na Charków i Sumy. Działaliśmy więc na wyprzedzenie i przeprowadziliśmy własną operację ofensywną, przenosząc walki na terytorium wroga w obwodzie kurskim. Udaremniliśmy plany wroga” – oświadczył.

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził gotowość wymiany terytoriów, polegającą na zwrocie przez Ukrainę części obwodu kurskiego w zamian za ukraińskie terytoria kontrolowane obecnie przez armię rosyjską.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odpowiedział, że Rosja nie będzie rozmawiać o "wymianie swojego terytorium".

Wojska ukraińskie, nieoczekiwanie dla Moskwy, wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 roku. Tłumaczono wówczas, że jednym z celów tej ofensywy jest zmuszenie Rosjan do przerzucenia do tego regionu części sił z okupowanego Donbasu na wschodzie Ukrainy.

Rosja, która prowadzi inwazję na Ukrainę od blisko trzech lat, obecnie kontroluje około 20 procent ukraińskiego terytorium, ponad 112 tys. km kwadratowych.

Zełenski zatwierdził decyzję RBNiO o nałożeniu sankcji m.in. na Poroszenkę i Medwedczuka

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski zatwierdził w czwartek decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy o nałożeniu sankcji m.in. na byłego prezydenta Petra Poroszenkę i prorosyjskiego oligarchę Wiktora Medwedczuka. RBNiO objęła te osoby restrykcjami z powodu zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa.

"Większość spośród wymienionych osób jest już obiektem postępowań karnych. (...) W szczególności, Poroszenko i Medwedczuk są podejrzewani o zdradę stanu, wspieranie działalności organizacji terrorystycznej. (Postawiono im) też inne zarzuty na podstawie kodeksu karnego Ukrainy" – napisano w komunikacie SBU.

Poroszenko pełnił funkcję prezydenta Ukrainy od czerwca 2014 r. do maja 2019 r. Były prezydent Ukrainy, który bez powodzenia konkurował z Zełenskim w wyborach prezydenckich w 2019 r., uznawany jest dziś za jego najważniejszego przeciwnika politycznego.

Wiktor Medwedczuk, prorosyjski polityk ukraiński, został zatrzymany w kwietniu 2022 r. podczas próby ucieczki z Ukrainy i przekazany Rosji w ramach wymiany pięć miesięcy później. Był uważany za głównego lobbystę interesów Kremla na Ukrainie, a o jego zażyłości z Moskwą świadczy fakt, że Władimir Putin jest ojcem chrzestnym jego córki.

Ukraiński oligarcha Ihor Kołomojski również znajduje się na liście sankcyjnej. We wrześniu 2023 r. Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy (NABU) powiadomiło Kołomojskiego, że jest podejrzany o sprzeniewierzenie ponad 9,2 mld hrywien (ponad 232 mln euro), należących do kontrolowanego przez niego w przeszłości Prywatbanku.

Na liście sankcyjnej znaleźli się także były właściciel Banku "Finanse i Kredyt" Kostiantyn Żewaho oraz były współwłaściciel Prywatbanku Hennadij Boholubow.

Restrykcje wobec tych osób obejmują m.in. pozbawienie odznaczeń państwowych, blokowanie aktywów i ograniczenie operacji handlowych.

Czytaj też: D. Tusk: Ukraina, kraje Europy i USA muszą zaangażować się w rozmowy o pokoju