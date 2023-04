Siedmiu rannych w rosyjskich atakach kierowanymi bombami lotniczymi RDC 06.04.2023 22:43 Siedem osób zostało rannych w czwartek w rosyjskich atakach kierowanymi bombami lotniczymi w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy - poinformowały lokalne władze. Rosjanie nadal koncentrują największe wysiłki na prowadzeniu operacji ofensywnych w okolicach Łymanu, Bachmutu, Awdijiwki i Marjinki. Czwartek to 407. dzień wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie (autor: NEXTA)

Wieczorem doszło do trzech ataków rosyjskiego lotnictwa na miasto Berysław; zaatakowano też okoliczne miejscowości - przekazał gubernator obwodu chersońskiego Ołeksandr Prokudin.

Dotychczas wiadomo o siedmiu mieszkańcach tego regionu, którzy zostali ranni w atakach.

Według Natalii Humeniuk, rzeczniczki ukraińskiej armii na południu kraju, Rosjanie zmienili taktykę, częściej stosując lotnicze bomby kierowane w niedużej odległości od linii frontu.

Starty po stronie rosyjskiej

Siły rosyjskie walczące przeciwko Ukrainie ponoszą ogromne straty w ludziach - pisze w czwartkowym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Informuje o nowym szpitalu polowym na Krymie, w którym leczonych jest ok. stu żołnierzy przeciwnika.

Minionej doby siły rosyjskie przeprowadziły cztery ataki rakietowe i siedem lotniczych oraz ponad dziesięć ostrzałów z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych na pozycje ukraińskich wojsk i cywilną infrastrukturę - wylicza dowództwo.

Rosyjskie wojsko nadal koncentruje główne wysiłki na działaniach ofensywnych na czterech odcinkach na wschodzie Ukrainy: łymańskim, bachmuckim, awdijiwskim i marjinskim. W ciągu doby ukraińscy obrońcy odparli ponad 20 ataków przeciwnika. Najintensywniejsze walki toczą się o Bachmut, Awdijiwkę i Marjinkę. Rosjanie próbują wziąć Bachmut "pod pełną kontrolę", trwają zaciekłe walki o miasto - czytamy w komunikacie.

"Rosyjskie wojska okupacyjne wciąż ponoszą ogromne straty w sile żywej, miejscowe placówki medyczne na tymczasowo okupowanych terytoriach są całkowicie obłożone" - podkreśla Sztab. Jak dodaje, w jednej z miejscowości rejonu symferopolskiego na anektowanym przez Rosję Krymie zaobserwowano miasteczko namiotowe dla rannych rosyjskich żołnierzy. Według stanu z 4 kwietnia leczonych było tam ok. stu wojskowych.

Według strony ukraińskiej minionej doby rosyjskie straty na wojnie wyniosły 390 żołnierzy.

Sztab: najcięższe walki wciąż w okolicach Łymanu, Bachmutu, Awdijiwki i Marjinki

Rosjanie nadal koncentrują największe wysiłki na prowadzeniu operacji ofensywnych w okolicach Łymanu, Bachmutu, Awdijiwki i Marjinki; w środę Siły Zbrojne Ukrainy odparły ponad 60 ataków wroga - poinformował sztab generalny ukraińskiego wojska w porannym czwartkowym komunikacie.

W kilku obwodach Rosjanie prowadzili intensywny ostrzał. W obwodzie charkowskim skupiony był on na odcinku frontu w pobliżu Kupiańska. Najeźdźcy ostrzeliwali m.in. Topoli, Fygoliwkę, Masutiwkę, Kuczeriwkę, Berestowo i Krochmalne - podał sztab.

W obwodzie ługańskim ostrzeliwano Nowosiółki i Stelmachiwkę, natomiast w donieckim m.in. Terny, Zariczne, Torske, Spirne i Rozdoliwkę.

Sztab poinformował również, że w obwodach zaporoskim i chersońskim Rosjanie budują linie obronne i umacniają fortyfikacje. W dalszym ciągu też wykorzystują przestrzeń powietrzną i terytorium Republiki Białorusi oraz jej infrastrukturę wojskową do ataków na Ukrainę.

W ciągu minionej doby samoloty Sił Obrony Narodowej przeprowadziły 17 uderzeń na obszary koncentracji personelu i sprzętu wojskowego okupantów - poinformował sztab w komunikacie.

Władze: w okupowanym Melitopolu miały miejsce eksplozje

Wczesnym rankiem w czwartek w okupowanym przez Rosję mieście Melitopol na południu Ukrainy były słyszalne silne eksplozje - napisał na serwisie Telegram lojalny wobec władz w Kijowie mer miasta Iwan Fedorow.

"Przed chwilą w mieście zarejestrowano kilka potężnych eksplozji" - napisał Fedorow.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni doszło kilkakrotnie do eksplozji w okupywanym mieście, które służy jako węzeł transportu kolejowego dla sił rosyjskich na południu Ukrainy i jest częścią mostu lądowego, który łączy Rosję z okupowanym półwyspem krymskim.

Południowa część obwodu zaporoskiego - w tym m.in. Melitopol i Berdiańsk – została zajęta w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji. Ukraińskie władze nie mają dostępu do okupowanych terenów. Według ekspertów to właśnie w tym regionie może w przyszłości dojść do ukraińskiej kontrofensywy.

