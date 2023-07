Dziewięć osób rannych po rosyjskim ostrzale bloku mieszkalnego w Dnieprze RDC 29.07.2023 19:23 Dziewięć osób, w tym dwoje dzieci i 77-letnia kobieta, zostało rannych w piątek w rosyjskim ostrzale bloku mieszkalnego w Dnieprze w środkowej części Ukrainy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w sobotę odwiedził pozycje Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy walczących na kierunku bachmuckim w Donbasie na wschodzie Ukrainy.

Wojna w Ukrainie (autor: Sergey Dolzhenko/PAP/EPA)

Dziewięć osób, w tym dwoje dzieci i 77-letnia kobieta, zostało rannych w piątek w rosyjskim ostrzale bloku mieszkalnego w Dnieprze w środkowej części Ukrainy - poinformował szef lokalnej administracji Serhij Łysak. Rannym została udzielona pomoc medyczna. Nie wymagają oni hospitalizacji - podano w komunikacie.

Wśród poszkodowanych znalazło się dwoje dzieci w wieku 14 i 17 lat, dwie 20-letnie kobiety, mężczyźni w wieku od 18 do 53 lat i 77-letnia kobieta.

"Dniepr. Piątkowy wieczór. Trafienie w blok i w budynek SBU. Znowu rosyjski terror rakietowy" - napisał z kolei w piątek ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram.

Prezydent Zełenski odwiedził pozycje na linii frontu na kierunku bachmuckim

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w sobotę odwiedził pozycje Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy walczących na kierunku bachmuckim w Donbasie na wschodzie Ukrainy. "Kierunek bachmucki, pozycje Sił Operacji Specjalnych. Dzisiaj jestem tutaj, by złożyć życzenia naszym wojskowym z okazji ich święta, oddać cześć ich sile" - napisał Zełenski w Telegramie. Prezydent przekazał, że wysłuchał raportu dowódcy i rozmawiał z wojskowymi.

Szef państwa zaznaczył, że nie można opowiedzieć o szczegółach aktualnych operacji Sił Operacji Specjalnych, będzie to możliwe dopiero za jakiś czas. "Wykonywanie przez was, chłopaki, zadań dla Ukrainy jest heroiczne" - dodał. Do wpisu dołączył nagranie, na którym osobiście dziękuje wojskowym i składa im życzenia.

W sobotę na Ukrainie obchodzony jest dzień Sił Operacji Specjalnych.

Straż graniczna: na Białorusi jest ponad 5 tys. najemników Grupy Wagnera Obecnie na Białorusi jest ponad 5 tys. najemników rosyjskiej Grupy Wagnera - poinformował w sobotę rzecznik ukraińskiej straży granicznej Andrij Demczenko, cytowany przez serwis RBK-Ukraina. Demczenko przekazał, że na Białoruś wciąż przybywają najemnicy z tej rosyjskiej prywatnej firmy wojskowej. Zaznaczył, że przy granicy z Ukrainą nie zaobserwowano przemieszczania się wrogich sił. Rzecznik zapewnił, że sytuacja jest pod kontrolą i jest stale obserwowana przez ukraiński wywiad. "W danej chwili liczba przedstawicieli Grupy Wagnera na Białorusi nie stanowi dużego zagrożenia dla Ukrainy" - dodał.