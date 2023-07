Dwóch zabitych, 10 rannych w ostrzale centrum miasta Białopole RDC 17.07.2023 22:53 Dwie osoby zginęły, a co najmniej 10 zostało rannych w poniedziałek w rosyjskim ostrzale centrum Białopola - poinformował Jurij Zarko, mer tego miasta w obwodzie sumskim na północnym wschodzie Ukrainy. Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna w wyniku incydentu na rosyjskim moście prowadzącym na okupowany Krym. Poniedziałek 17 lipca to 509. dzień wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie (autor: NEXTA)

Dwie osoby zginęły, a co najmniej 10 zostało rannych w poniedziałek w rosyjskim ostrzale centrum Białopola - poinformował Jurij Zarko, mer tego miasta w obwodzie sumskim na północnym wschodzie Ukrainy.

Władze obwodu sumskiego podały, że rosyjskie wojska ostrzelały z artylerii centrum miasta ok. godz. 12.30 (11.30 w Polsce). Doszło do trzech eksplozji. Zniszczony został lokal administracji.

Miejscowe służby ratunkowe przekazały, że wśród rannych jest pięciu ich pracowników.

Media: incydent na moście na Krym to operacja SBU i Marynarki Wojennej

Poniedziałkowy incydent na rosyjskim moście prowadzącym na okupowany Krym był operacją Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i Marynarki Wojennej Ukrainy - twierdzą źródła portalu ukraińskiego publicznego nadawcy Suspilne. Oficjalnie Marynarka Wojenna Ukrainy zapewniła, że nie ma takich danych.

O związku sił specjalnych Ukrainy z incydentem powiedziały portalowi Suspilne źródła w organach bezpieczeństwa państwa.

"Most został zaatakowany przy pomocy dronów nadwodnych. Dojść do mostu było trudno, ale w końcu udało się to zrobić" - oznajmiło źródło. Tymczasem rzecznik sił morskich Dmytro Płetenczuk powiedział dziennikarzom, że nie ma takich informacji i wezwał, by poczekać na oficjalny komunikat.

Również portal Ukrainska Prawda przekazał, także powołując się na źródła, że za incydentem stoi SBU i Marynarka Wojenna Ukrainy. Portal opublikował nagranie wideo, na którym widać wyrwę między dwoma odcinkami jezdni na samochodowej części mostu.

Wcześniej rzecznik ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow zastrzegł, że wywiad nie komentuje przyczyn incydentu. Rzeczniczka armii ukraińskiej na południu kraju Natalia Humeniuk oznajmiła zaś, że incydent mógł być prowokacją ze strony Rosji.

Reuters: dwie osoby zginęły w incydencie na rosyjskim moście na Krym; most jest uszkodzony

Dwie osoby zginęły, a jedna została ranna w wyniku incydentu na rosyjskim moście prowadzącym na okupowany Krym - poinformowała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na rosyjskie władze regionalne. Most jest uszkodzony, ale nie jest jasny zakres tych szkód.

Ofiary śmiertelne to małżeństwo podróżujące samochodem o numerach rejestracyjnych rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego. Ranna została ich córka.

Dokładna przyczyna zdarzenia nie jest znana. W mediach ukraińskich pojawiły się doniesienia o uszkodzeniu elementu konstrukcyjnego, a media rosyjskie twierdzą, że uszkodzona została tylko nawierzchnia mostu. Według niepotwierdzonych doniesień mieszkańcy słyszeli eksplozje przed świtem w poniedziałek.

Agencja AP poinformowała, że ruch przez most został wstrzymany. Wstrzymano też ruch pociągów, który ma być jednak - jak twierdzą władze rosyjskie - wznowiony w ciągu kilku godzin.

