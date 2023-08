Dwie ofiary śmiertelne rosyjskich ostrzałów w obwodach dniepropietrowskim i chersońskim RDC 16.08.2023 23:11 Środa 16 sierpnia to 538. dzień wojny w Ukrainie. Rosyjskie wojska ostrzelały w środę w godzinach popołudniowych teren gminy Meżowa w obwodzie dniepropietrowskim, a także kilka miejsc w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy; zginęły dwie osoby, w tym 18-letni chłopak, natomiast pięć zostało rannych - powiadomiły władze tych dwóch regionów. Pięć osób cywilnych zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów Chersonia na południu Ukrainy, do których doszło w środę rano – poinformował szef Chersońskiej Wojskowej Administracji Obwodowej Ołeksandr Prokudin.

Rosyjskie wojska ostrzelały w środę w godzinach popołudniowych teren gminy Meżowa w obwodzie dniepropietrowskim, a także kilka miejsc w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy; zginęły dwie osoby, w tym 18-letni chłopak, natomiast pięć zostało rannych - powiadomiły władze tych dwóch regionów.

"Zwyrodnialcy. Rosyjscy terroryści zabili 18-letniego chłopca. (...) Lekarze do samego końca próbowali go uratować. Zrobili wszystko, co mogli. Ponadto ucierpiało czworo ludzi, w tym dziecko. Ta dziewczynka ma dopiero dwa lata! Będzie leczona w ambulatorium, stan jej zdrowia (jest oceniany) jako zadowalający" - relacjonował na Telegramie gubernator obwodu dniepropietrowskiego Serhij Łysak.

Tragiczne doniesienia przekazała też administracja Chersońszczyzny, która poinformowała o śmierci 54-letniego mieszkańca wsi Lwowe i rannym 71-letnim mężczyźnie z Chersonia.

W środę rano gubernator obwodu donieckiego Pawło Kyryłenko oznajmił, że w ciągu minionej doby w rosyjskich ostrzałach zginęło czworo cywilów z tego regionu - dwie osoby w Kramatorsku, a także po jednej w Siwersku i Jampilu.

Pięć osób rannych po rosyjskim ostrzale Chersonia; pociski trafiły m.in. w szpital

„W Chersoniu wróg uderzył w placówkę oświatową i szpital. Ranne zostały trzy osoby” – oświadczył urzędnik w Telegramie.

Jeden z rannych to pacjent, który leczony był w zaatakowanym szpitalu po udarze mózgu. 55-letni mężczyzna odniósł rany klatki piersiowej.

Kolejny poszkodowany po rosyjskich ostrzałach to 45-letni rolnik, który został ranny podczas pracy w polu we wsi Zełeniwka. We wsi Chreszczeniwka ułamki pocisku trafiły 60-latka. Dwie osoby zostały ranne we własnym domu w miejscowości Mykilske. Jest to małżeństwo w wieku 60 i 63 lat – przekazał Prokudin.

Wojska ukraińskie odbiły część obwodu chersońskiego z rąk Rosjan, ale okupanci wciąż kontynuują ostrzały stolicy obwodu i okolic z drugiego brzegu Dniepru.

Władze obwodu odeskiego: magazyny zbożowe uszkodzone w rosyjskim nalocie dronów

W ataku rosyjskim na port ukraiński na Dunaju uszkodzone zostały magazyny zbożowe - poinformował w środę szef obwodu odeskiego, na południu Ukrainy, Ołeh Kiper. Przekazał on, że Rosjanie przypuścili w nocy dwa ataki na obwód odeski z użyciem dronów.

Głównym celem tych ataków była "infrastruktura portowa i zbożowa na południu obwodu" - napisał Kiper w serwisie Telegram. Jak poinformował, "w wyniku uderzeń wroga na jeden z portów na Dunaju uszkodzone zostały obiekty magazynowe i elewatory zbożowe".

Urzędnik podkreślił, że nikt nie został ranny ani nikt nie zginął w wyniku tych ataków. Wybuchł pożar, który został już ugaszony.

Kilka godzin wcześniej, w nocy z wtorku na środę, Kiper ostrzegł przed atakiem grupy dronów, lecących w kierunku portu Izmaił, w pobliżu granicy ukraińsko-rumuńskiej w delcie Dunaju. Wezwał mieszkańców do udania się do schronów. Ogłoszony alarm przeciwlotniczy został odwołany około godziny później.

