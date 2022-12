Alarm przeciwlotniczy w Ukrainie. Jedna osoba zginęła, kilkadziesiąt osób rannych

Od południa Rosjanie po raz kolejny masowo bombardują ukraińskie miasta. We wszystkich regionach kraju ogłoszono alarm lotniczy. W Kijowie zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. Rosjanie rakietami atakowali też Mikołajów na południu kraju - tam rannych zostało co najmniej 6 osób. Z kolei w obwodzie chmielnickim rannych jest 7 cywilów. Sobota to 311. dzień wojny w Ukrainie.