9 rosyjskich dronów i 2 rakiety zestrzelone podczas nocnych ataków RDC 12.12.2023 22:34 Wtorek 12 grudnia to 656. dzień wojny w Ukrainie. Dziewięć z piętnastu wystrzelonych przez Rosję irańskich dronów Szahed i dwa pociski manewrujące zostały zestrzelone w nocy z poniedziałku na wtorek nad róznymi rejonami Ukrainy - poinformowało we wtorek ukraińskie dowództwo sił powietrznych.

Wojna w Ukrainie (autor: Wołodymyr Zełenski/Facebook)

W wyniku naszego skutecznego cyberataku doszło do paraliżu działalności rosyjskiej Federalnej Służby Podatkowej (FNS); hakerzy włamali się zarówno do centralnego serwera FNS, jak też do ponad 2,3 tys. serwerów regionalnych - poinformował we wtorek ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Rosjanie już czwarty dzień z rzędu próbują odzyskać utracone dane i przywrócić prawidłowe funkcjonowanie służby podatkowej. Według ocen specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa działalność FNS pozostanie w faktycznym zawieszeniu co najmniej przez miesiąc, a całkowita naprawa systemu jest niemożliwa - czytamy na stronie internetowej HUR.

Operacja polegała na zainfekowaniu serwerów złośliwym oprogramowaniem. Całkowicie zniszczono pliki konfiguracyjne, które umożliwiały prawidłowe funkcjonowanie FSN. Celem ataku stały się nie tylko zasoby tej instytucji, ale również Office.ed-it.ru - firmy z branży IT odpowiadającej za wsparcie technologiczne FSN, m.in. pełniącej funkcję bazy danych służby podatkowej.

"Faktycznie mowa o całkowitym zniszczeniu infrastruktury jednego z głównych organów terrorystycznej Rosji. (...) (Informacje dotyczące) transferu danych podatkowych w internecie na całym (terytorium) Rosji trafiły w ręce wywiadu wojskowego Ukrainy" - wyjaśnił HUR.

Kreml, przynajmniej na pewien czas, utracił kontrolę nad podatkami i opłatami w swoim kraju - dodano w komunikacie ukraińskiej służby.

9 rosyjskich dronów i 2 rakiety zestrzelone podczas nocnych ataków

Dziewięć z piętnastu wystrzelonych przez Rosję irańskich dronów Szahed i dwa pociski manewrujące zostały zestrzelone w nocy z poniedziałku na wtorek nad róznymi rejonami Ukrainy - poinformowało we wtorek ukraińskie dowództwo sił powietrznych.

W komunikacie podano, że pociski manewrujące zestrzelono w obwodach Zaporoskim i Dniepropietrowskim.

Reuter zaznacza, że nie poinformowano co stało się z dronami, które nie zostały zestrzelone, ani czy były ofiary w ludziach lub zniszczenia.

Według ministerstwa obrony Rosji, cytowanego przez Reutera, nad rejonem Biełgorodu rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła w nocy taktyczny pocisk balistyczny Toczka-U, który miał być wystrzelony przez Ukrainę.

Czytaj też: Seria wybuchów w Kijowie. Alarm ogłoszono po eksplozjach