Urząd przyjazny zwierzętom. W Łochowie postawiono miski dla zwierząt Beata Głozak 25.07.2023 19:49 Dla zwierząt petentów, którzy przychodzą załatwić swoje sprawy w urzędzie w Łochowie, niestraszne są upały. Pracownicy zadbali o pupili i przy samym wejściu do ratusza postawili miski z wodą. Problemem nie jest również wejście do środka ze swoim czworonogiem. — W trosce o to, żeby ich psy nie zostawały w samochodach w czasie kiedy jest gorąco, przygotowaliśmy specjalne miski — mówi burmistrz.

Woda dla zwierząt przed urzędem w Łochowie (autor: pixabay)

Łochów w powiecie węgrowskim świeci przykładem. W upalne dni władze gminy dbają o zwierzęta, z którymi przychodzą lub przyjeżdżają ich petenci.

Burmistrz Robert Gołaszewski opowiada o tym, co przygotował urząd dla pupili.

— W trosce o to, żeby ich psy nie zostawały w samochodach w czasie kiedy jest gorąco, bo załatwianie sprawy w urzędzie może się odrobinę przedłużyć, przygotowaliśmy specjalne miski przy samym wejściu do urzędu — mówi Gołaszewski.

Urzędnicy idą nawet dalej i jeśli psiak nie może zostać na zewnątrz, nie robią problemu, aby wejść z nim do urzędu. Oczywiście zwierzak musi być odpowiednio zabezpieczony.

Dostęp do wody to podstawa

Lekarz weterynarii Stanisław Sobotka przyznaje, że jest to bardzo dobry pomysł.

— Jeśli przychodzą jakieś zwierzęta, to postawcie wodę w kąciku, niech ona tam stoi. Ptaszki się napiją. Na pewno to nikomu nie zaszkodzi, a zwierzęciu pomoże. Trzeba pamiętać, żeby zwierzęta, którymi się opiekujemy miały zawsze dostęp do wody, to jest najważniejsze — tłumaczy Sobotka.

Lekarz dodaje, że największym zagrożeniem dla zwierząt w upalne dni są udary cieplne. W ostatnim miesiącu miał kilka takich interwencji.

