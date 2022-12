Żyją w mieszkaniach bez toalet. Aktywiści krytykują stan budynków komunalnych Jerzy Chodorek 20.12.2022 11:59 Ponad 200 mieszkań komunalnych w Warszawie nadal bez toalet. Aktywiści skarżą się na zły stan lokali. Według najnowszych informacji ratusza, 215 rodzin musi korzystać ze wspólnych łazienek na półpiętrach lub poza budynkiem.

Mieszkania bez bieżącej wody w Warszawie (autor: Zdjęcie ilustracyjne. Emptywords/Wikimedia Commons)

- Ludzie żyją w opłakanych warunkach - mówiła w audycji "Jest sprawa" Luiza Podedworny z Komitetu Obrony Praw Lokatorów. - I nie ma bieżącej wody, bo ja, chodząc po mieszkaniach komunalnych widzę, że ludzie potrafią mieć również na klatce schodowej dostęp do wody - wskazała.



- Miasto nie ma pomysłu, jak to zmienić - dodała Podedworny. - Mieszkania komunalne są teraz taką bolączką, ponieważ nie buduje się, a o te stare budynki się po prostu nie dba, bo nigdy na to nie ma pieniędzy. Na wszystko są pieniądze, tylko na to nie ma - dodała.



Radny Warszawy Piotr Żbikowski zaznaczył, że sprawa jest skomplikowana. Jak dodał, remont mieszkania w zasobach miejskich nie jest łatwy.

- Można to zmienić na różne sposoby. Można łączyć ze sobą mieszkania na tym piętrze, uzyskiwać większe mieszkania, które będą miały toaletę czy tę kuchnię. Ale jeżeli nie ma pionów, to trzeba by wykwaterować wszystkich z całego budynku, przeprowadzić gruntowną modernizację tego budynku i z powrotem przeprowadzić tych lokatorów - wyjaśnił.



W latach 2019 - 2022 Warszawa przeznaczyła 836 milionów złotych na techniczne utrzymanie budynków komunalnych. W tym roku suma ma wynieść 230 milionów złotych.

