„Trochę ciepła dla bezdomnego”. Ruszyła akcja straży miejskiej i Caritasu Adam Abramiuk 22.11.2022 16:48 Dostarczą bezdomnym trochę ciepła. W Warszawie po raz ósmy wystartowała zimowa akcja straży miejskiej i Caritasu. Dostarczą gorące posiłki, ciepłe ubrania i koce.

- Chcemy dać nadzieję - podkreśla koordynator akcji z Caritas Janusz Sukiennik. - To działa chyba nawet lepiej niż wszystko inne, bo możemy różne rzeczy im zawozić. Są koce, konserwy, termosy, ciepłe skarpety. Staramy się, żeby te rzeczy były zawsze dobrej jakości, ponieważ to jest okazja, żeby okazać nie tylko ciepło, ale i szacunek, którego im tak bardzo brakuje. Oni często stracili szacunek nawet do samego siebie - mówi.





Według różnych szacunków, w Warszawie żyje od 2000 do 3,5 tys. bezdomnych.

- Strażnicy mają z nimi kontakt przez cały rok, więc doskonale znają miejsca ich pobytu - mówi strażnik Robert Ptaszyński. - Przeważnie są to pustostany. Z mojego doświadczenia wynika, że około 60-70 procent bezdomnych zajmuje pustostany. Ale są też koczowiska. Śpią nad Wisłą w namiotach albo nawet pod chmurką - wyjaśnia.





- Bezdomni reagują na nasze wizyty bardzo przyjaźnie - dodaje strażniczka Jadwiga Bogacz, która patroluje Wrzeciono i Wawrzyszew. - Cieszą się, że ktoś ich odwiedza, że interesuje się ich losem. Jak wiedzą, że zbliżają się posiłki, to czekają na stałych posterunkach z chochlami, garnkami. Proszę też często o dodatkowe rzeczy, które są im potrzebne, typu buty, kurtki - wyjaśnia.



W ubiegłym roku strażnicy rozdali ponad 3000 litrów zupy, a także 600 par skarpet, 200 koców, 35 zimowych kurtek i 30 par butów.

