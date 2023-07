Znika stary wiadukt Trasy Łazienkowskiej nad ulicą Paryską. Od jutra nowe objazdy RDC 30.07.2023 17:29 Trwa przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie. Prace rozbiórkowe obejmują kolejne fragmenty starej konstrukcji. Ich kontynuacja wymaga zamknięcia na około tydzień przejścia i przejazdu ulicą Paryską pod Trasą Łazienkowską. Ruch zostanie skierowany na trasy objazdowe. Zmiany wejdą w życie dziś w nocy.

Rozbiórka wiaduktu Trasy Łazienkowskiej (autor: SZRM Warszawa)

Na Saskiej Kępie trwają prace związane z modernizacją wiaduktów Trasy Łazienkowskiej. Rozbiórka pierwszego z nich – północnego – rozpoczęła się od strony ulicy Bajońskiej, a następnie objęła odcinek od strony ulicy Wandy. Teraz czas na fragment konstrukcji znajdujący się nad ulicą Paryską. Aby bezpiecznie przeprowadzić jego rozbiórkę, konieczne są zmiany w organizacji ruchu. Zaczną one obowiązywać w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 30 na 31 lipca.

Zamknięcie Paryskiej

Ruch na ulicy Paryskiej zostanie wyłączony od ulicy Meksykańskiej do ronda Wolframa. Jadących Paryską od strony Zwycięzców będzie obowiązywał nakaz skrętu w Meksykańską. Wyjazd z tej ostatniej będzie możliwy wyłącznie w kierunku Zwycięzców. Na rondzie Wolframa zostanie zamknięty zjazd w Paryską. Pozostałe relacje będą utrzymane. Zakaz ruchu nie będzie dotyczył pojazdów budowy i dojścia lub dojazdu do posesji.

Prace związane z rozbiórką wiaduktu nad ulicą Paryską mają potrwać około tygodnia.

Nowe zmiany na Paryskiej | InfoUlice Warszawa

Objazd na Pradze

Zamkniętą ulicę Paryską będzie można ominąć, jadąc ulicą Wersalską, Wałem Miedzeszyńskim i ulicą Zwycięzców lub ulicą Zwycięzców do Saskiej i Lotaryńskiej.

Przejście pomiędzy północną i południową stroną Trasy Łazienkowskiej będzie nadal możliwe wzdłuż ulicy Wał Miedzeszyński, wiaduktem na ulicy Saskiej i kładką przy ulicy Międzynarodowej.

Autobusy na Saskiej Kępie

Na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii 117 i 146. Linia 117 na Dworzec Centralny pojedzie ulicą Brukselską, Wersalską, Wałem Miedzeszyńskim, Zwycięzców i Francuską. W kierunku Gocławia będzie kursowała ulicami Francuską, Zwycięzców, Saską i Egipską. Autobusy linii 146 w obu kierunkach zostaną skierowane na Francuską, Zwycięzców i Wał Miedzeszyński. Uruchomione zostaną dodatkowe przystanki:

Wersalska 52 – na ulicy Brukselskiej przed rondem Wolframa – dla linii 117 w kierunku centrum;

Wał Miedzeszyński 53 – na Wale Miedzeszyńskim w rejonie Trasy Łazienkowskiej – dla linii 146 w kierunku Falenicy;

Wał Miedzeszyński – na Wale Miedzeszyńskim w rejonie Trasy Łazienkowskiej – dla linii 117 w kierunku centrum oraz linii 146 w kierunku Dworca Wschodniego.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Nowe wiadukty nad Paryską i Bajońską

Wiadukty Trasy Łazienkowskiej nad ulicami Paryską i Bajońską użytkowane są od 1974 r. Stan techniczny liczących blisko pół wieku obiektów wymusza ich przebudowę. Inwestycję realizuje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Generalnym Wykonawcą robót budowlanych, których koszt wynosi 88,7 mln zł, jest firma WARBUD. Inwestycja zakończy się w połowie 2025 r.

Modernizacja Trasy Łazienkowskiej na Saskiej Kępie oznacza budowę dwóch nowych wiaduktów nad ulicami Bajońską i Paryską. Efektem inwestycji będzie również lepsze zabezpieczenie mieszkańców przed hałasem, którego źródłem jest ruch drogowy w al. Stanów Zjednoczonych — na odcinku od ulicy Bajońskiej do Międzynarodowej wybudowane zostaną ekrany akustyczne, a na jezdni pojawi się cicha nawierzchnia.

Nowe oświetlenie i zmiany w oznakowaniu sprawią, że droga stanie się bezpieczniejsza. Wzdłuż al. Stanów Zjednoczonych posadzonych zostanie ponad 70 nowych drzew, które wraz z drzewami już rosnącymi utworzą obustronne szpalery. Pojawi się także blisko 15 tys. dodatkowych krzewów, liczne byliny, pnącza oraz trawniki.

Przejazd Trasą Łazienkowską w obu kierunkach możliwy będzie przez cały czas trwania przebudowy.

Trasa Łazienkowska w remoncie

Prace przy wiaduktach na Saskiej Kępie to kolejny etap modernizacji Trasy Łazienkowskiej. Dotychczas wyremontowany został most Łazienkowski, estakady na węzłach z Wisłostradą i Wałem Miedzeszyńskim oraz wiadukt na Przyczółku Grochowskim. Do marca 2024 r. potrwa przebudowa dwóch wiaduktów Trasy Łazienkowskiej przy parku Agrykola.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 101 159 257,40 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Przewidywana całkowita wartość prac to 106 483 428,84 zł.

