Regały z napisem „Zniczodzielnia" stoją przy każdej bramie największej warszawskiej nekropolii – Cmentarza Północnego (na Wólce Węglowej). Można tam zostawić przede wszystkim osłonki do zniczy na wkłady, ale ludzie dzielą się też klasycznymi zniczami.

Zniczodzielnia na warszawskim Cmentarzu Północnym (autor: UM Warszawa)

Zniczodzielnia to efekt pomysłu z ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego, do którego inicjatywy mogą zgłaszać mieszkańcy. Projekt nosił nazwę „Rozwiązania #ZEROWASTE dla Bielan” i składał się z trzech elementów dotyczących ograniczania produkcji odpadów. Pierwszy to warsztaty zero waste i less waste dla mieszkańców. Drugi to utworzenie jadłodzielni przed budynkiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Bielany przy ul. Przybyszewskiego, gdzie można zostawić produkty żywnościowe, które inaczej by się zmarnowały. A trzeci – utworzenie zniczodzielni.

Powtórne wykorzystanie

Cztery zniczodzielnie stanęły przy czterech bramach Cmentarza Północnego rok temu. Odwiedzający cmentarz rozszerzyli ich pierwotną funkcję. Niektórzy zostawiają tam osłonki do zniczy na wkłady – zamiast je wyrzucać do śmieci. Można dzięki temu dokupić (mniejszym kosztem) sam wkład i wykorzystać osłonkę powtórnie.

Zdarza się też, że ludzie zostawiają nowe wkłady albo klasyczne pełne znicze. Dzięki temu, ktoś, dla kogo zakup znicza na grób bliskiej osoby jest znaczącym wydatkiem, może skorzystać z lampki pozostawionej przez kogoś innego.

