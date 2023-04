Zmiana ruchu na Muranowie w związku z 80. rocznicą powstania w getcie warszawskim RDC 19.04.2023 06:26 Na Muranowie w Warszawie przez cały dzień zmieni się organizacja ruchu w związku z obchodami 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Na wybranych ulicach obowiązuje zakaz zatrzymywania się i postoju, fragmenty innych zostały całkowicie zamknięte dla ruchu.

Utrudnienia w centrum Warszawy (autor: Mapy Google)

19 kwietnia 2023 roku przypada 80. rocznica powstania w getcie warszawskim. Centralne uroczystości odbędą się w Muzeum POLIN oraz przed pomnikiem Bohaterów Getta. Na drogach w okolicy wprowadzone zostaną ograniczenia.

„Przez całą środę, 19 kwietnia, na ulicach Anielewicza, Karmelickiej, Lewartowskiego, Nalewki i Zamenhofa będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju” – poinformował stołeczny ratusz.

Ponadto fragmenty ulic Anielewicza, Lewartowskiego i Zamenhofa, w rejonie pl. Bohaterów Getta Warszawskiego, od godz. 6 do ok. godz. 15 pozostają zamknięte. Kierowcy nie pojadą m.in. z ulic Andersa i Świętojerskiej w Anielewicza, natomiast od strony al. Jana Pawła II dojadą tylko do ronda u zbiegu z ulicą Karmelicką, gdzie muszą skręcić w lewo lub prawo.

Ulica Zemenhofa została podzielona na dwa odcinki – od południa można nią dojechać wyłącznie do Anielewicza, gdzie obowiązuje nakaz skrętu w stronę Andersa. Natomiast od północy kierujący mogą dotrzeć wyłącznie do Lewartowskiego i tam są kierowani ponownie w stronę ulicy Stawki. W tym czasie ulica Nalewki kończy się ślepo – wyjechać z niej można wyłącznie na ulicę Dubois.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Utrudnienia również w komunikacji miejskiej. W tych samych godzinach objazdami kursują linie 111 i 180.

Autobusy 111, jadąc w kierunku Gocławia, od skrzyżowania ulic Anielewicza i al. Jana Pawła II skręcają w tę ostatnią w prawo, dojeżdżają do Nowolipki i dalej w stronę Andersa. W drodze do pętli Esperanto, u zbiegu Nowolipki i Zamenhoffa, skręcają w Nowolipki, przejeżdżają przez Smoczą i od ul. Anielewicza jadą dalej swoją podstawową trasą.

180, w stronę Wilanowa, na skrzyżowaniu ulic Anielewicza i al. Jana Pawła II skręcają w lewo, by ulicami Stawki, Muranowską i Bonifraterską dojechać do swojej trasy. W kierunku Chomiczówki autobusy od skrzyżowania Świętojerskiej, Andersa i Anielewicza jadą Andersa (w lewo), a następnie Nowolipki i Smoczą do Anielewicza, i do swojej trasy.

Czytaj też: Warszawski ratusz o decyzji wojewody ws. SPPN: możliwy finał w sądzie