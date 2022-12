Zmiany w komunikacji miejskiej w Warszawie po świętach RDC 27.12.2022 13:06 Po świętach komunikacja miejska nie wraca do wcześniejszych rozkładów. Od wtorku, 27 grudnia do piątku 30 grudnia utrzymane zostanie zawieszenie niektórych linii i zmniejszenie częstotliwości kursowania.

Zmiany w komunikacji miejskiej w Warszawie po świętach (autor: ZDM Warszawa)

W Warszawie po świętach zawieszone zostało kursowanie linii: 196, 200, 320, 332, 339, 356, 379, E-2. Nie ma również kursów wykonywanych tylko w dni nauki szkolnej oraz akademickiej na liniach: 114, 121, 150, 164, 211, 401, 522. Autobusy linii 163, 164, 201 nie podjeżdżają pod szkoły.

Skorygowane zostały trasy dwóch linii: 401 – wszystkie kursy realizowane na trasie Ursus-Niedźwiadek – Metro Służew (wycofanie z odcinka Metro Służew – Ursynów Płd.) oraz L24 – wszystkie kursy realizowane na trasie Zgoda (Piaseczno) – Kazimierzowska (bez kursów wydłużonych do pętli Długa).

Specjalny rozkład jazdy obowiązuje dla linii: 125, 135, 194, 509, 518, 523, Z-4.

Tramwaje kursują wg specjalnego rozkładu jazdy na całej sieci tramwajowej. Zmniejszona została częstotliwość w godzinach szczytu: z 4 do 5 minut i z 8 do 10 minut, a w międzyszczycie: z 6 do 7,5 minuty i z 12 do 15 minut.

Również metro jeździ wg specjalnego rozkładu jazdy, ze zmniejszoną częstotliwością w godzinach szczytu.

Kolejne zmiany czekają pasażerów w sylwestra i Nowy Rok.

