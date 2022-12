Zimne grzejniki w kamienicach na Pradze-Północ do końca roku Adrian Pieczka 09.12.2022 09:49 Nie wszystkie lokale na Pradze-Północ będą miały ciepłe grzejniki w tym roku. Do końca listopada mieszkańcy części budynków przy Ząbkowskiej, Wileńskiej i Grajewskiej mieli mieć miejskie ogrzewanie, tak się jednak nie stanie. Choć firma Veolia zdążyła z podłączeniem kamienic do swojej instalacji, to w samych budynkach zarządcy muszą wykonać jeszcze swoje prace.

Zimne kaloryfery na Pradze (autor: Mapy Google)

– Wywiesiliśmy już nowy harmonogram na budynkach – informuje dyrektor ZGN Praga-Północ Bożena Salich. – W ośmiu budynkach do końca roku uruchomimy ciepło. Na przełomie roku będą to jeszcze trzy nieruchomości – zapewnia.

– W końcówce roku zostało nam do uruchomienia 270 lokali, stąd jest to tak rozciągnięte w czasie – wyjaśnia. – Ten proces jest dosyć długi. Do każdego lokalu musimy się dostać, w związku z tym jest to podzielone na etapy trzy-, cztero- i pięciodniowe, a w budynkach, gdzie lokali jest więcej, na tydzień – podaje.

W tym roku do miejskiej sieci podłączonych zostanie 440 lokali na Pradze-Północ.

Czytaj też: Specjalne czujniki będą mierzyły poziom zanieczyszczenia powietrza