Zdolni architekci poszukiwani! Trwa konkurs na nową siedzibę Polskiej Opery Królewskiej Cyryl Skiba 03.01.2023 09:34 - Zaskoczcie nas - zwracała się w Poranku RDC do architektów, Magdalena Kozień-Woźniak. Przewodnicząca sądu, który wybierze zwycięską propozycję nowej siedziby Polskiej Opery Królewskiej, liczy na szerokie zainteresowanie środowiska konkursem.

Konkurs na nową siedzibę POK (autor: DANUTA MATLOCH)

- Zgłaszać się mogą biura z całego świata - mówiła na naszej antenie Magdalena Kozień-Woźniak, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

- Chcemy aby uczestnicy już posiadali pewne doświadczenie, ponieważ obiekty teatrów to budynki z najwyższej kategorii skomplikowania obiektów użyteczności publicznej, także pewne wymagania mamy ale chcemy żeby ta liczba uczestników była duża i dość szeroko chcemy te drzwi otworzyć do konkursu - mówiła.

W piątek w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się konferencja prasowa poświęcona ogłoszeniu konkursu realizacyjnego na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Polskiej Opery Królewskiej.

– Ogłaszamy dzisiaj kolejny etap już realizacji, w zasadzie, a nie przygotowywania tej bardzo potrzebnej inwestycji. Nie przypominam sobie, żeby przez ostatnie lata w Warszawie była realizowana jakaś inwestycja, porównywalna, artystyczna, więc dobrze, że miasto, które się przecież od lat rozwija, będzie miało dodatkową infrastrukturę artystyczną, nowoczesną i chyba bardzo potrzebną – powiedział na konferencji wicepremier Gliński.

Podkreślił, że „frekwencja w Operze Narodowej, w Operze Kameralnej, w Operze Królewskiej wskazuje na to, że Polacy kochają kulturę, Polacy kochają także teatr muzyczny czy teatr operowy”. – Po prostu musimy rozwijać zasoby inwestycyjne w tym obszarze, bo tego nasi mieszkańcy, współobywatele, oczekują – dodał.

Jak mówił, „mamy lokalizację, wszystkie procedury są przygotowane”. – W tej chwili potrzebujemy dobrego pomysłu na ten wspaniały, mam nadzieję, budynek. On będzie miał według założeń do 18 tysięcy metrów kwadratowych, więc to będzie opera w skali średniej czy niewielkiej, takie jest też miejsce, które wybraliśmy. Myślę, że to będzie wspaniała oferta dla wszystkich warszawiaków – ocenił Gliński.

Wicepremier @PiotrGlinski: Frekwencja w @Opera_Narodowa, @wok_opera i Polskiej Operze Królewskiej wskazują, że Polacy kochają kulturę. Polacy kochają teatr muzyczny i operowy. Musimy rozwijać zasoby inwestycyjne w tym obszarze, tego oczekują od nas współobywatele pic.twitter.com/ivsYD2H6Ui — Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (@kultura_gov_pl) December 30, 2022

Nowa siedziba Polskiej Opery Królewskiej ma powstać w najbliższym sąsiedztwie Łazienek Królewskich.



Do finałowego etapu zostanie dopuszczonych maksymalnie sześć zespołów projektantów. Wnioski można składać do 27 stycznia, ogłoszenie wyników konkursu zaplanowano na 14 września 2023 roku.

